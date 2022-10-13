Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce Now, Chrome tarayıcılarda 1600p desteğine kavuştu

    Nvidia GeForce Now, gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Yeşilli takımın açıkladığına göre, bulut oyun platformu artık Chrome tarayıcılarda 1600p akış desteğine kavuşmuş durumda.
    Oy Ver
    GeForce Now, Chrome tarayıcılarda 1600p desteğine kavuştu Tam Boyutta Gör
    Google’ın kepenklerini kapattığı Stadia hizmetinin ardından Nvidia’nın kendi bulut oyun platformu GeForce Now, büyümeye devam ediyor. GeForce Now'a eklenen yeni özellikler sayesinde daha yüksek çözünürlük desteği platforma kazandırılmış oluyor. Ayrıca sisteme bu hafta içerisinde yeni oyunlar da eklenecek.

    Nvidia’nın açıklamasına göre bugünden itibaren, GeForce Now’ın en üst düzey aboneliğine sahip olanlar tarayıcı istemcisi sayesinde oyunları 2560 x 1600 piksel çözünürlükte ve 120 FPS kare hızında, Chrome üzerinden oynayabilecek. GeForce Now, daha önceden tarayıcı üzerinden maksimum 1080p/1440p desteğine sahipti.

    Oyun akış hizmetleri her geçen gün büyümeye devam ediyor. Platformlar her ne kadar stabil ve nispeten hızlı bir internet talep etse de yıllık abonelikler sayesinde binlerce oyuna herhangi bir donanım gerekliliği kalmadan erişmek mümkün oluyor. GeForce Now’da halihazırda 1400’den fazla oyun yer alıyor ve bu sayı artmaya devam ediyor. Öte yandan platformda Fortnite , Genshin Impact ve League of Legends gibi 100’den fazla ücretsiz oyunlar da yer alıyor.

    Warhammer 40,000 platforma dahil oldu

    GeForce Now, Chrome tarayıcılarda 1600p desteğine kavuştu Tam Boyutta Gör

    GeForce Now’ın standart üyelik planları için aylık 9,99 dolar ila 49,99 dolar seçenekleri sunulurken 1600p/2160p destekli yüksek performans paketleri ise 19,99 dolar ila 99,99 dolar fiyat seçenekleriyle sunuluyor. Türkiye’de Turkcell GAME+ üzerinden hizmet veren GeForce Now’ı kullanmak için ise aylık 120 TL, 3 aylık 270 TL, 6 aylık 480 TL veya 12 aylık 840 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Öte yandan platforma bu hafta 11 yeni oyun ekleniyor. Bu oyunlar ise şunlar;

    • Asterigos: Curse of the Stars
    • Kamiwaza: Way of the Thief
    • LEGO Bricktales
    • Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
    • PC Building Simulator 2
    • The Last Oricru
    • Rabbids: Party of Legends
    • The Darkest Tales
    • Scorn
    • Warhammer 40,000: Darktide Closed Beta
    • Dual Universe  
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız