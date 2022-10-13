GeForce Now, Chrome tarayıcılarda 1600p desteğine kavuştu

Nvidia’nın açıklamasına göre bugünden itibaren, GeForce Now’ın en üst düzey aboneliğine sahip olanlar tarayıcı istemcisi sayesinde oyunları 2560 x 1600 piksel çözünürlükte ve 120 FPS kare hızında, Chrome üzerinden oynayabilecek. GeForce Now, daha önceden tarayıcı üzerinden maksimum 1080p/1440p desteğine sahipti.
Oyun akış hizmetleri her geçen gün büyümeye devam ediyor. Platformlar her ne kadar stabil ve nispeten hızlı bir internet talep etse de yıllık abonelikler sayesinde binlerce oyuna herhangi bir donanım gerekliliği kalmadan erişmek mümkün oluyor. GeForce Now’da halihazırda 1400’den fazla oyun yer alıyor ve bu sayı artmaya devam ediyor. Öte yandan platformda Fortnite , Genshin Impact ve League of Legends gibi 100’den fazla ücretsiz oyunlar da yer alıyor.
Warhammer 40,000 platforma dahil oldu
GeForce Now’ın standart üyelik planları için aylık 9,99 dolar ila 49,99 dolar seçenekleri sunulurken 1600p/2160p destekli yüksek performans paketleri ise 19,99 dolar ila 99,99 dolar fiyat seçenekleriyle sunuluyor. Türkiye’de Turkcell GAME+ üzerinden hizmet veren GeForce Now’ı kullanmak için ise aylık 120 TL, 3 aylık 270 TL, 6 aylık 480 TL veya 12 aylık 840 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Öte yandan platforma bu hafta 11 yeni oyun ekleniyor. Bu oyunlar ise şunlar;
- Asterigos: Curse of the Stars
- Kamiwaza: Way of the Thief
- LEGO Bricktales
- Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
- PC Building Simulator 2
- The Last Oricru
- Rabbids: Party of Legends
- The Darkest Tales
- Scorn
- Warhammer 40,000: Darktide Closed Beta
- Dual Universe
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