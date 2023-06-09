iOS 17 ile iPhone'larda QR (karekod) okutma kolaylaştı

iOS 17 Kamera uygulaması üzerinden QR kod taratıldığında, karekod artık deklanşör düğmesinin üzerinde sabit şekilde çıkacak. Bu ufak değişiklik, karekodun yönlendirdiği adrese dokunmayı kolaylaştıracak.
QR kod linkleri sabitlendi
iOS 17 beta indirilmeye açıldı
Apple, WWDC23 sonrası iOS 17 beta 1 sürümü herkese açık yayınladı. Geliştirici hesabına sahip olmayanlar da, ücretsiz olarak iOS 17 betayı yükleyebiliyor.
https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi