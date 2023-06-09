Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 17 ile iPhone'larda QR (karekod) okutma kolaylaştı

    iOS 17, Apple’ın bahsetmediği ufak ancak ihtiyaç duyulabilecek değişiklikler de içeriyor. iOS 17 betayı yükleyenler, karekod okutma ekranında ufak bir değişlik fark etti.
    Oy Ver

    iOS 17 Kamera uygulaması üzerinden QR kod taratıldığında, karekod artık deklanşör düğmesinin üzerinde sabit şekilde çıkacak. Bu ufak değişiklik, karekodun yönlendirdiği adrese dokunmayı kolaylaştıracak.

    QR kod linkleri sabitlendi

    iOS 17 karekod okutma ekranı Tam Boyutta Gör
    Hatırlatma açısından, Apple, iOS 11’de Kamera uygulamasına QR kod okutma işlevini eklemişti ve karekod okutulduğunda üst tarafta bir bildirim gibi görünüyordu. iOS 13’te arayüz yeniden tasarlandı ve artık QR kod taratma sonrası link, bildirim şeklinde değil, deklanşör tuşunun üzerinde sarı şerit olarak gösterilmeye başlandı. Ancak, kamera hareket ettikçe sarı şerit te hareket ettiğinden linke tıklamak çok kolay olmuyordu. Apple, sonunda bunu dikkate aldı ve iOS 17 güncellemesi ile sarı şerit sabitlendi.

    iOS 17 beta indirilmeye açıldı

    Apple, WWDC23 sonrası iOS 17 beta 1 sürümü herkese açık yayınladı. Geliştirici hesabına sahip olmayanlar da, ücretsiz olarak iOS 17 betayı yükleyebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 3 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

    Profil resmi
    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4070 ti işlemci önerisi gaijin ne demek fiat egea vitesi kontrol ettirin uyarısı chery chance 1.6 norma bira mayası oksijenli solunum yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO C40
    Xiaomi POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Victus by HP
    Victus by HP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız