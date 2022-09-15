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    iPhone 14 ve 14 Pro için acil güncelleme yayınlandı: Hangi hatalar düzeltildi?

    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro, Amerika'da bugün satışa çıkıyor. iPhone 14, henüz kullanıcılara ulaşmadan güncelleme yayınlandı. iOS 16.0.1 neler getiriyor?         
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    iPhone 14 iOS 16.0.1

    iPhone 14 ve 14 Pro bugün satışa çıkıyor. iPhone 14 kutu açılımı videolarını yeni görürken, 14 serisine özel ilk yazılım güncellemesi yayınlandı.

    iPhone 14'e özel güncelleme

    iPhone 14 serisi bugün Amerika’da satışa çıkıyor, 23 Eylül’de de Türkiye’de satılmaya başlayacak. iPhone 14 henüz satışa çıkmadan, kutu açılımı videoları dönerken, Apple, cihaz için güncelleme yayınladı. iPhone 14 modelleri için yayınlanan sürüm, iOS 16.0.1. iPhone 14 kullanıcıları, kurulum aşamasından sonra yazılım güncellemesi yapmak zorunda kalacak ya da iOS güncelleme bildirimlerini görmezden gelecek. Ancak, iOS 16.0.1, hata düzeltmesine yönelik bir güncelleme olduğundan kullanıcılar atlamayacaktır. Peki, henüz telefon çıkmadan acil olarak yayınlanan güncelleme neler getiriyor? Peki, iOS 16.0.1 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 16.0.1 neden yayınlandı?

    iOS 16.0.1, iPhone 14 modellerinde önemli hata düzeltmeleri sağlıyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Pro kurulumu sırasında etkinleştirme ve veri aktarma ile ilgili sorunu düzeltme, iPhone 14 Pro Max’te yatay yönde yakınlaştırma yapıldığında fotoğrafların düzgün görünmemesi ve çoklu giriş isteyen kurumsal uygulamalarda kimlik doğrulamanın yapılamaması gibi önemli sorunlar çözüldü.

    iOS 16.1 beta neler getiriyor?

    Bu güncelleme tüm kullanıcılar için öneriliyor. iOS 16’nın ilk betası da (iOS 16.1) geçtiğimiz gün yayınlandı. iOS 16.1 beta 1, iPhone 11, XR ve Mini modellerine yeni iPhone pil yüzdesi göstergesini getirirken, temiz enerji şarjı dahil birkaç yeni özellik kullanıma sunuldu.

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