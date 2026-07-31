Sinemada bu hafta: Örümcek-Adam 4, Özgür Kedi Scotty, Modi (31 Temmuz 2026)

Bu hafta sinema salonlarında üç yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Diğer filmler The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day gibi iki dev rakiple yüzleşmek istemediği için bu hafta vizyona sadece üç film giriyor. Bu filmlerin başında ise tabii ki yeni Spider-Man geliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

Tam Boyutta Gör Ön gösterimlerinde son derece olumlu yorumlar alan yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Destin Daniel Cretton

: Destin Daniel Cretton Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon

Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ı filmde yer aldığı kesinleşmiş kahramanlar. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

2️⃣ Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün (Modi: Three Days on the Wing of Madness)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Johnny Depp, bu kez yönetmen koltuğuna oturduğu bir filmle karşımızda.

Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Yönetmen : Johnny Depp

: Johnny Depp Oyuncular: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Stephen Graham, Al Pacino

Film, 1916’da, Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesindeki Paris’te sanatçı Amedeo Modigliani’nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskısının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikâyede; Modì, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşları Maurice Utrillo, Chaim Soutine ve ilham kaynağı Beatrice Hastings ile birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Modì, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Maurice Gangnat (Al Pacino) ile yaptığı karşılaşma, kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur.

3️⃣ Özgür Kedi Scotty (Scotty)

Tam Boyutta Gör Film, sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın olan Scotty'nin, hayatına aniden giren ev kedisi Katie ile birlikte şehrin sokaklarında çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Mohammad Pirzadi

Özgür Kedi Scotty, sokak hayatının dinamiklerine hakim olan ve yalnızlığı tercih eden bir kedinin hikayesini merkezine alır. Scotty'nin kurduğu bu düzen, Katie isminde bir ev kedisinin beklenmedik bir şekilde hayatına dahil olmasıyla değişime uğrar. İkili, şehrin çeşitli bölgelerinde diğer sokak kedilerinin de karşılarına çıktığı bir yolculuğa adım atar. Yaşanan bu süreç, Scotty'nin yalnızca yeni çevreleri keşfetmesiyle sınırlı kalmaz; aynı zamanda yaşamında ilk kez nereye ait olduğunu sorguladığı bir döneme dönüşür.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Billie Eilish'in James Cameron tarafından çekilen konser filmi bu hafta Paramount+'a geliyor.

Tür : Belgesel, Konser Filmi

: Belgesel, Konser Filmi Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Yayın Tarihi : 6 Ağustos

: 6 Ağustos Platform: Paramount+

James Cameron imzalı bu konser filmi, Billie Eilish’in kapalı gişe gerçekleşen Hit Me Hard and Soft turnesine adeta VIP bir sahne arkası bileti sunuyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn)

Tam Boyutta Gör Bu ayın başında vizyona giren yeni Evil Dead filmi, bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Sébastien Vanicek

: Sébastien Vanicek Oyuncular : Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub

: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub Yayın Tarihi: 4 Ağustos

Kocasını kaybetmesinin ardından teselli arayan genç bir kadın, eşinin ailesiyle birlikte onların şehirden izole, ıssız evine sığınır. Ancak bu sığınak, karanlık güçlerin devreye girmesiyle kısa sürede kanlı bir kapana dönüşür. Aile üyeleri birer birer dehşet verici Deadite'lara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken; genç kadın, yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenecektir.

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