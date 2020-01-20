SpaceX, Falcon 9 roketini gökyüzünde patlattı: İşte müthiş görüntüler

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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, uzaya astronot taşımak için tasarlanan Crew Dragon kapsülünün dün çok önemli bir testini gerçekleştirdi. Crew Dragon'un acil durum kaçış sistemini ekstrem koşullar altında test etmek isteyen şirket, bir Falcon 9 roketini gökyüzünde istemli bir şekilde patlatarak ilginç bir işe imza attı. İşte ortaya çıkan müthiş görüntüler:

Acil kaçış sistemi (veya fırlatma kaçış sistemi), uzay kapsüllerinin en önemli parçalarından birisi. Herhangi bir acil durum (patlama gibi) oluşması durumunda uzay aracının derhal roketten ayrılmasını sağlayan bu sistem, astronotların güvenliğinin sağlanması anlamında inanılmaz kritik bir öneme sahip.

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SpaceX'in "Crew Dragon In Flight Abort Test" ismini verdiği misyon, Pazar günü yerel saatle 10.30'da start verdi. Kalkıştan yaklaşık bir buçuk dakika sonra Falcon 9 roketinin parçalarına ayrıldığını ve gökyüzünde bir alev topuna dönüştüğünü görüyoruz. Crew Dragon kapsülü ise patlamadan sadece birkaç saniye önce roketten ayrılıyor.

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Crew Dragon, patlamak üzere olan Falcon 9'dan ayrılmak için SuperDraco isimli iticilerini kullandı. Kapsülde bu iticilerden toplam sekiz adet bulunuyor. Crew Dragon'un yüzeye inişinin ise paraşütler yardımıyla tamamlandığını görüyoruz.

"İlkbahar aylarında insanlı testlere başlıyoruz."

Başarıyla sonuçlanan testin ardından basına bazı açıklamalar yapan Elon Musk,"Crew Dragon'un ilk insanlı uçuş testini yılın ikinci çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Görev için gerekli uzay araçları Şubat-Mart gibi hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Crew Dragon'un dün gerçekleşen tam ölçekli acil durum kaçış denemesi, insanlı uçuşlar öncesindeki son kritik test olarak dikkat çekiyordu. Testin başarıyla sonuçlanmasının ardından artık SpaceX'in uzaya insan taşımaya başlaması için neredeyse her şey hazır hale geldi. NASA'nın Demo-2 ismini verdiği test uçuşunda Crew Dragon'u kullanacak olan astronotlar da şimdiden belli olmuş durumda: Bob Behknen ve Doug Hurley.

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Crew Dragon'un aslında geçtiğimiz yaz aylarında insanlı testlere başlaması bekleniyordu. Ancak kapsül, Haziran ayında talihsiz bir kaza yaşamış ve yapılan bir test sırasında infilak etmişti. SpaceX mühendislerinin o sırada acil durum kaçış sistemini test ettiği belirtildi. Acil durum kaçış sistemi hayati önem taşıdığı için yaşanan kazanın bedeli de tabi biraz ağır oldu. Kazanın ardından, Crew Dragon'un test sürecinde 8-9 ay gibi bir gecikme yaşandı.

NASA, Crew Dragon'un geliştirmesi için SpaceX'e yaklaşık 2,6 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştı. Crew Dragon, önümüzdeki yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot ve uzay turisti taşıyacak.

https://www.space.com/spacex-crew-dragon-launch-abort-test-success.html

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