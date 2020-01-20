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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, Falcon 9 roketini gökyüzünde patlattı: İşte müthiş görüntüler

    Uzaya astronot taşıyacak olan Crew Dragon kapsülünün, herhangi bir acil durum sırasında astronotları hayatta tutması gerekiyor. SpaceX, kapsülün acil kaçış sistemini bugün ilginç bir şekilde test etti
    2 gün
    8,5b
    9
    49
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX, Falcon 9 roketini gökyüzünde patlattı: İşte müthiş görüntüler
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    Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, uzaya astronot taşımak için tasarlanan Crew Dragon kapsülünün dün çok önemli bir testini gerçekleştirdi. Crew Dragon'un acil durum kaçış sistemini ekstrem koşullar altında test etmek isteyen şirket, bir Falcon 9 roketini gökyüzünde istemli bir şekilde patlatarak ilginç bir işe imza attı. İşte ortaya çıkan müthiş görüntüler:

    Acil kaçış sistemi (veya fırlatma kaçış sistemi), uzay kapsüllerinin en önemli parçalarından birisi. Herhangi bir acil durum (patlama gibi) oluşması durumunda uzay aracının derhal roketten ayrılmasını sağlayan bu sistem, astronotların güvenliğinin sağlanması anlamında inanılmaz kritik bir öneme sahip. 

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    SpaceX'in "Crew Dragon In Flight Abort Test" ismini verdiği misyon, Pazar günü yerel saatle 10.30'da start verdi. Kalkıştan yaklaşık bir buçuk dakika sonra Falcon 9 roketinin parçalarına ayrıldığını ve gökyüzünde bir alev topuna dönüştüğünü görüyoruz. Crew Dragon kapsülü ise patlamadan sadece birkaç saniye önce roketten ayrılıyor.

    SpaceX, Falcon 9 roketini gökyüzünde patlattı: İşte müthiş görüntüler
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    Crew Dragon, patlamak üzere olan Falcon 9'dan ayrılmak için SuperDraco isimli iticilerini kullandı. Kapsülde bu iticilerden toplam sekiz adet bulunuyor. Crew Dragon'un yüzeye inişinin ise paraşütler yardımıyla tamamlandığını görüyoruz.

    "İlkbahar aylarında insanlı testlere başlıyoruz."

    Başarıyla sonuçlanan testin ardından basına bazı açıklamalar yapan Elon Musk,"Crew Dragon'un ilk insanlı uçuş testini yılın ikinci çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Görev için gerekli uzay araçları Şubat-Mart gibi hazır olacak." ifadelerini kullandı.

    Crew Dragon'un dün gerçekleşen tam ölçekli acil durum kaçış denemesi, insanlı uçuşlar öncesindeki son kritik test olarak dikkat çekiyordu. Testin başarıyla sonuçlanmasının ardından artık SpaceX'in uzaya insan taşımaya başlaması için neredeyse her şey hazır hale geldi. NASA'nın Demo-2 ismini verdiği test uçuşunda Crew Dragon'u kullanacak olan astronotlar da şimdiden belli olmuş durumda: Bob Behknen ve Doug Hurley.

    SpaceX, Falcon 9 roketini gökyüzünde patlattı: İşte müthiş görüntüler
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    Crew Dragon'un aslında geçtiğimiz yaz aylarında insanlı testlere başlaması bekleniyordu. Ancak kapsül, Haziran ayında talihsiz bir kaza yaşamış ve yapılan bir test sırasında infilak etmişti. SpaceX mühendislerinin o sırada acil durum kaçış sistemini test ettiği belirtildi. Acil durum kaçış sistemi hayati önem taşıdığı için yaşanan kazanın bedeli de tabi biraz ağır oldu. Kazanın ardından, Crew Dragon'un test sürecinde 8-9 ay gibi bir gecikme yaşandı.

    NASA, Crew Dragon'un geliştirmesi için SpaceX'e yaklaşık 2,6 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştı. Crew Dragon, önümüzdeki yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot ve uzay turisti taşıyacak.



    https://www.space.com/spacex-crew-dragon-launch-abort-test-success.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Drummerrrr 2 gün en beğenilen freedom36
    Hangi hakimiyet ?. Dört nala? Mars’a adam gönderdinizde haberimiz mi yok?. Bir noktada Dört nala gidiyoruz evet ama yokus aşağı....
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    infom@n 2 gün
    Biz hala saray yapıyoruz :)
    -Her ile saray yapacağım
    -Hüloğğğğğğğğğğğğğ
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    pspoor 2 gün freedom36
    Tineri boya inceltmek icin kullanman lazim, icine cekmek icin degil.

    Sen kullanimi yanlis anlamissin...
    Yanıtla +16
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    ilkerinanç 13 dk.
    Ne yaw LGBTci değilmisiniz işinize geldiğinde?Niye huylandın öyle?Korkma karşı cins haricinde işim olmaz benim
    Neyse bloklayayım gitsin değmez uğaşmaya şimdi.Kişisel değil eskiden abuk subuk polemiğe giren kim varsa blokluyorum gidiyor böyle gördükçe.Daha rahatmış bu şekilde.
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    ilkerinanç 27 dk.
    Tamam tatlım.Ben seni bloklamamışmıydım?Dur halledeyim...İnşaallah nickindeki arzuna kavuşursun bir an önce.Benden uzak Allaha yakın ol.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Six Feet Under. 21 dk. ilkerinanç
    Mesajlara bak tatlımlar, bebişler havada uçuşuyor abovvv arkayı kaptırmadan kaçalım buradan
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    ilkerinanç 57 dk.
    Olum ben de dahil konu haricinde herşeyden konuşuyorz salgin gibi lan bu nasıl iş?
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    hadjimurat 58 dk.
    Adam goklerdeki hakimiyetimiz demis

    Arkadas ben 36 yasindayim ben hayatimin hicbir alaninda bu kafaya ulasamadim yemin ederim helal olsun

    Siha iha yapiliyor takdir ediyoruz da goklerdeki hakimiyet icin bundan cok fazlasi lazim dostum
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    ilkerinanç 1 sa.
    Zaten saray Türklerin neyine olursa ancak bizde olur saray mantığı ile bakarak bu kadar itiraz ediyorlar.
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    DH Misafiri 4 sa.
    Saray Diye Diye bozuk kaset gibi takılı kaldınız be ne saraymış arkadaş <br />Amerikada White House var neden bu kadar takılmıyorsunuz ne ayaksınız
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    DH Misafiri 11 sa.
    kendileri yapilmasi gerekli ve gayet yerinde olan saraya takilip kalan zihniyet baskalarina laf atacagina ileriye bak..adamlar saray yaptida sen ne yaptin ? saray yap bari o da yok..
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    muroooo19 14 sa. ilkerinanç
    Bişey bilmen şaşırttı devam et böyle.
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    ilkerinanç 10 sa. muroooo19
    Tamam bebişim devam ederim ben. Tabi hiçbirşey bilmeyince birinin birşey bilmesi şaşırtır adamı.Sen de takıl kafana göre... Görüşürüz kib , bye...
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    santa rika 19 sa.
    Edward said i bilir misiniz?Kendisinin oryantalizm adında bir eseri vardır.Edebiyat okuyanlar iyi bilir.E.Said kitabında Batı'nın Doğuya kendi popüler kültürlerini empoze ederek,bellekleriyle oynayarak doğuyu aptallaştırıp ,kendilerini küçük görmelerini ve iradelerini ele geçirmesini anlatır.

    İşte burda yazanların bir kısmı ya o "aptallaştırılmış" kişiler ya da Batı'nın emelleri uğruna çalışan kimselerdir.Üçüncü bir seçenek maalesef yok.
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    lord87 20 sa.
    elin amerikalısı roket fırlatır, bizdeki heykelden başka hiçbir icraati olmayan zihniyet kendi ülkesine hakaretler yağdırır.
    şurda haber okumaya giriyoruz en çok beğenilen yorum 'hülooo, çomar' gibi yorumlar yazanlar.
    bu kafa devam ettikçe bizden bi halt olmayacağı açık.
    Türkiye uzay ajansı daha geçen sene kurulmuş adamların yorumu Türkiye dört nala yokuş aşağı gidiyor, arkadaş Türkiye bu işleri yapanlar vardı da biz mi kapattık. hülooğ diye hakaret etmeye çalışanlar kendileri ne yaptı da Türkiye dört nala aşağı gidiyor?
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    8544 kez okundu.
    32 yorum yazıldı.

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    spacex, Falcon 9 ve
    8 etiket daha crew dragon uluslararası uzay istasyonu uzay araştırmaları Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
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