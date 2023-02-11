Türkiye depremi 500 atom bombasının yarattığı etkiye sahip

Tam Boyutta Gör Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Türkiye'de yaklaşık 2 dakika süren depremlerin, 500 atom bombası gücünde olduğunu açıkladı.

Türkiye depremindeki ölü sayısı Fukuşima nükleer felaketini geçti 15 sa. önce eklendi

2 binin üzerinde artçı deprem kaydedildi

Orhan Tatar depremlerin yaşandığı günden bu yana ülkemizin güneydoğusunda 2 binden fazla artçı sarsıntının meydana geldiğini ve bunların devam ettiğini söyledi. Tatar, Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte: "Ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör İlk depremin etkinliği 60 saniye, ikinci depremin ise 45 saniye sürdüğünü belirten Tatar, artçı sarsıntıların büyük çoğunluğunun 4 şiddetinin üzerinde olduğuna dikkat çekti. Volkanik patlamanın söz konusu olmadığını belirten AFAD Genel Müdürü, bölgede volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubunun olmadığını da sözlerine ekledi. Tatar öte yandan bazı köylerin çığ tehlikesi altında olabileceğini de belirterek sözlerini tamamladı.

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