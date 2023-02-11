Türkiye depremi 500 atom bombasının yarattığı etkiye sahip

2 binin üzerinde artçı deprem kaydedildi
Orhan Tatar depremlerin yaşandığı günden bu yana ülkemizin güneydoğusunda 2 binden fazla artçı sarsıntının meydana geldiğini ve bunların devam ettiğini söyledi. Tatar, Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte: "Ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın." ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah