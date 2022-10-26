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    Anlık Bildirim

    Microsoft açıkladı: Xbox Cloud Gaming kullananların sayısı ikiye katlandı

    Microsoft, Xbox Cloud Gaming verilerini resmen açıkladı. Firmanın bulut tabanlı oyun servisinin oldukça hızla büyüdüğü ve bir yılda kendisini ikiye katladığı görülüyor.
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    Xbox Cloud Gaming kullanıcı sayısı hızla artmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin 2023 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıklarken Xbox Cloud Gaming kullanıcı sayısına da değindi. Xbox Cloud Gaming kullanarak oyun oynayanların sayısı özellikle Epic Games ve Fortnite’ın platforma gelmesiyle birlikte ciddi oranda artmış durumda.

    Nadella’nın belirttiğine göre Xbox Cloud Gaming halihazırda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Bu rakam, yılın başlarında Microsoft tarafından paylaşılan 10 milyon kullanıcı sayısından iki kat daha fazla. Belirtilenlere göre servise eklenen ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliği gerektirmeyen Fortnite’ınburadaki etkisi oldukça büyük.

    Xbox Cloud Gaming kullanıcı sayısı hızla artmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Xbox Cloud Gaming büyüyüşünü sürdürürken diğer streaming (akış) hizmetlerinin durumu ise pek net değil. Zira bildiğiniz gibi Google, yakın bir zamanda Stadia servisini kapatacağını duyurmuştu. Nvidia’nın GeForce Now abone sayıları ise düzenli olarak bildirilmiyor. Benzer şekilde Amazon’un Luna abonelerinin sayısını da duymadık.

    Cloud Gaming'e daha fazla ücretsiz oyun gelebilir

    Xbox Cloud Gaming halen daha Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini gerektiriyor. Ancak Fortnite gibi ücretsiz oyunlar için bu şart yok. Dolayısıyla Fortnite’ın başarısını da göz önüne alırsak Microsoft’un daha fazla ücretsiz oyunu servise ekleyeceğini ileride görebiliriz. Ücretsiz oyunlardan elde edilecek olan gelir ise oyun içi satın alımlara dayanmakta, yani gelirsiz bir model olarak düşünülmemeli.

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