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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka İstanbul depremini çizdi: Gerçekçi ve korkunç görünüyor!

    Microsoft’un yapay zeka ile güçlendirdiği Bing’ten olası İstanbul depremini resmetmesini istedik. Ortaya çıkan görüntüler son derece gerçekçi ve korkutucu görünüyor.
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    dall e istanbul depremi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bir süre önce yeni Bing arama motoruna OpenAI’ınChatGPT sohbet botuna güç veren yapay zeka dil modeli GPT-4’ü eklemişti. Bunun ardından ise yine OpenAI’ın metinden görüntü oluşturan DALL-E yapay zekası Bing’e eklendi. Bizler de hem bir farkındalık yaratmak hem de yapay zeka teknolojisinin gücünü göstermek istedik.

    Yapay zeka İstanbul depremini çizdi

    bing istanbul depremi Tam Boyutta Gör
    Bing’in Image Creator özelliği açıkçası sınırsız kullanım senaryosu sunuyor. ChatGPT ile DALL-E yapay zekalarını Bing üzerinde birleştiren Microsoft, açıkçası bu alanda lider durumda. Yapay zekanın üretken gücü her geçen gün artarken geldiği noktayı farkındalık oluşturarak sizlere aktarmak istedim. Bu görselleri üretirken Bing’ten İstanbul’un gerçek görüntüleri ile Türkiye’deki deprem görüntülerini internetten bulup birleştirmesini istedim.

    Yapay zeka İstanbul depremini çok gerçekçi şekilde çizdi Tam Boyutta Gör
    İstemler her zaman en doğru sonucu vermiyor ve doğru sonuca ulaşmak için birden fazla deneme yapmak gerekiyor. Kimi zaman modelin kafası karışıp alakasız görseller ürettiği de oldu ancak çoğu zaman bağlamdan kopmadığını söyleyebilirim. Şimdilik Bing’e eklenen DALL-E’nin hangi versiyonu olduğu belli değil. OpenAI'ın son olarak geçtiğimiz yılın başlarında DALL-E 2 modelini duyurmuştu. Muhtemelen yeni modelin üstünde çalışılıyordur. Bing'in içerisinde de DALL-E 2 varmış gibi görünüyor. En azından çıktılarında aynı sorunlar (eller, insan yüzleri vb.) olduğu çok net fark ediliyor. Hemen aşağıdaki galeriden yapay zeka tarafından üretilen İstanbul deprem fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

     

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 2 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 6 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 8 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 8 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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