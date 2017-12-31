DonanımHaber takipçileri 2017'nin en iyi ürünlerini seçti!

Biz de DonanımHaber takipçilerinin oyları ile belirlenen bir liste hazırladık ve yılın en iyilerine karar verdik. Tamamen kullanıcı oyları ile belirlenen sıralamaya göre 2017'nin en iyi isimleri şöyle:

Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu

iPhone X Huawei Mate 10 Pro Samsung Galaxy Note 8

Yılın 2000-3000TL Arası En İyi Akıllı Telefonu

Xiaomi Mi 6 OnePlus 5 Sony Xperia XZ/XZ Premium Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları

Yılın 2000TL Altı En İyi Akıllı Telefonu

Xiaomi Mi Note 3 Samsung Galaxy A7 2017 Huawei P10 Lite

Yılın En İyi Akıllı Saati

Apple Watch Series 3 Samsung Gear Sport Xiaomi Amazfit

Yılın En İyi Mobil Oyunu

Rules of Survival Monument Valley 2 Diğer

Yılın En İyi Mobil Uygulaması

CamScanner Night Sky Human Anatomy Atlas 2018

Yılın En İyi Filmi

Logan Dunkirk Star Wars: The Last Jedi

Yılın En İyi Dizisi

Game of Thrones Stranger Things The Punisher

Yılın En İyi Otomobili

Tesla Roadster 2 Tesla Model 3 Lamborghini Urus

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Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler, ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi bazısı ise DonanımHaber forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı. Listelerimizi ürün ve servislerindikkate alarak hazırladığımızı belirtmek isteriz.