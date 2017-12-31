DonanımHaber takipçileri 2017'nin en iyi ürünlerini seçti!

Teknoloji Editörü
Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler, ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi bazısı ise DonanımHaber forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı. Listelerimizi ürün ve servislerin 2017 yılı çıkışlı olmasını ve popülerliğini dikkate alarak hazırladığımızı belirtmek isteriz.
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Biz de DonanımHaber takipçilerinin oyları ile belirlenen bir liste hazırladık ve yılın en iyilerine karar verdik. Tamamen kullanıcı oyları ile belirlenen sıralamaya göre 2017'nin en iyi isimleri şöyle:
Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu
- iPhone X
- Huawei Mate 10 Pro
- Samsung Galaxy Note 8
Yılın 2000-3000TL Arası En İyi Akıllı Telefonu
- Xiaomi Mi 6
- OnePlus 5
- Sony Xperia XZ/XZ Premium
Yılın 2000TL Altı En İyi Akıllı Telefonu
- Xiaomi Mi Note 3
- Samsung Galaxy A7 2017
- Huawei P10 Lite
Yılın En İyi Akıllı Saati
- Apple Watch Series 3
- Samsung Gear Sport
- Xiaomi Amazfit
Yılın En İyi Mobil Oyunu
- Rules of Survival
- Monument Valley 2
- Diğer
Yılın En İyi Mobil Uygulaması
- CamScanner
- Night Sky
- Human Anatomy Atlas 2018
Yılın En İyi Filmi
- Logan
- Dunkirk
- Star Wars: The Last Jedi
Yılın En İyi Dizisi
- Game of Thrones
- Stranger Things
- The Punisher
Yılın En İyi Otomobili
- Tesla Roadster 2
- Tesla Model 3
- Lamborghini Urus
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iPhone X aceleye getirilmiş eksik ucube bir telefondur bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz..
Utanmıyormusunuz ? Açık açık deyin yahu Apple dan para aldık yapmak zorundayız diye... O zaman birşey diyen olmaz..
Gerçi yaptıkları Braun tıraş makinesi çekilişinde dahi yıllardır kullanılmayan ve online bile olmamış bir hesaba hediye kazandıran hilecilerden ne beklenirki.. :)