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DonanımHaber takipçileri 2017'nin en iyi ürünlerini seçti!

DonanımHaber takipçileri yılın en iyi ürünlerine karar verdi. Şimdi sıra, tamamen kullanıcı oylarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz anketlerin sonuçlarını açıklamakta. İşte yılın en iyileri:
1 yıl
6,7b
1
42
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler, ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi bazısı ise DonanımHaber forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı. Listelerimizi ürün ve servislerin 2017 yılı çıkışlı olmasını ve popülerliğini dikkate alarak hazırladığımızı belirtmek isteriz. 
 
Biz de DonanımHaber takipçilerinin oyları ile belirlenen bir liste hazırladık ve yılın en iyilerine karar verdik. Tamamen kullanıcı oyları ile belirlenen sıralamaya göre 2017'nin en iyi isimleri şöyle:
 

Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu

 
DonanımHaber takipçileri 2017'nin en iyi ürünlerini seçti!
 
 
  1. iPhone X
  2. Huawei Mate 10 Pro
  3. Samsung Galaxy Note 8
 
 

Yılın 2000-3000TL Arası En İyi Akıllı Telefonu

 
 
 

Yılın 2000TL Altı En İyi Akıllı Telefonu

 
 
  1. Xiaomi Mi Note 3
  2. Samsung Galaxy A7 2017
  3. Huawei P10 Lite
 
 

Yılın En İyi Akıllı Saati

 
 
  1. Apple Watch Series 3
  2. Samsung Gear Sport
  3. Xiaomi Amazfit
 
 

Yılın En İyi Mobil Oyunu

 
 
  1. Rules of Survival
  2. Monument Valley 2
  3. Diğer
 
 

Yılın En İyi Mobil Uygulaması 

 
 
  1. CamScanner
  2. Night Sky
  3. Human Anatomy Atlas 2018
 
 

Yılın En İyi Filmi

 
 
  1. Logan
  2. Dunkirk
  3. Star Wars: The Last Jedi
 
 

Yılın En İyi Dizisi

 
 
  1. Game of Thrones 
  2. Stranger Things
  3. The Punisher
 
 

Yılın En İyi Otomobili

 
 
  1. Tesla Roadster 2
  2. Tesla Model 3
  3. Lamborghini Urus
 
 

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GuardianN- 1 yıl en beğenilen
Ankette ilk Note 8 birinciydi. Sonra ne olduysa X birinci oluverdi
3 Yanıt Yanıtla +96
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Cihat_, 1 yıl
Bu forumdan iPhone X'in birinci çıkacağını sanmıyorum, çünkü forumun çoğunluğu bilinçli kullanıcı neyin ne olduğunu biliyor, Huawei i geçtim note 8 iPhone x anketi yapın note8 in fark atacağına eminim her neyse güzel reklam, Apple sanırım birkaç iPhone x hibe etti donanımhabere
Bu forumdan iPhone X'in birinci çıkacağını sanmıyorum, çünkü forumun çoğunluğu bilinçli kullanıcı neyin ne olduğunu biliyor, Huawei i geçtim note 8 iPhone x an...
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crazy585858 1 yıl
Yapılan düpedüz karaktersizlik.Note 8 birinciyken bir anda iPhone X müsvettesi birinci olmuş saka gibi bari bu kadar belli etmeyin :) bir devrimmiş gibi sunulan henüz birçok eksiği olan yüz tanima sistemi adlı ucube özellik... çentikli, hatalı ve eksik bir tasarım..Buna rağmen uçuk fiyat.. Bu telefonmu birinci ?

iPhone X aceleye getirilmiş eksik ucube bir telefondur bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz..

Utanmıyormusunuz ? Açık açık deyin yahu Apple dan para aldık yapmak zorundayız diye... O zaman birşey diyen olmaz..


Gerçi yaptıkları Braun tıraş makinesi çekilişinde dahi yıllardır kullanılmayan ve online bile olmamış bir hesaba hediye kazandıran hilecilerden ne beklenirki.. :)
Yapılan düpedüz karaktersizlik.Note 8 birinciyken bir anda iPhone X müsvettesi birinci olmuş saka gibi bari bu kadar belli etmeyin :) bir devrimmiş gibi sunula...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Seçimleri genel olarak beğendim. Sadece bir kaç seçenekte 2.ler bence 1. olabilirmiş. Mesela note8 için bu söylenebilir. Yine de sıralamada bir absürtlük yok bence. Güzel tercihler, mantıklı.
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BekirTemel 1 yıl
Yerinde seçimler
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ahmethi 1 yıl
Yılın en iyi oyunuda olasaydı keşke , benim oyum Middle Earth Shadow of war 'a
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Mr. Cheritto 1 yıl
Hepsi tamamen gereksizler para ziyanı resmen
Eğer oyun falan oynamıyorsanız alın benim gibi Galaxy A3 2017 veya A5 2017 modelini bakın keyfinize.

Cep tüm işimi görüyor yapamadıgım şey yok neredeyse



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marsli61 1 yıl
gsmarena.com/...
gsmarena nin yaptigi en iiyi telefon anketine bakin arada oylr boyle fark yok resmen cizmis
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ayıp oluyor beyler 1 yıl
Forumda en çok eleştirilen alet yılın cihazı seçilmiş. Hangi kategori olduğunu yazma gereği bile duymuyorum. Tamam burası bir ticari kurum da arkadaşım o zaman anket yapmanın hiç gereği yok. 2017nin em iyisi diye bir haber reklam patlat gitsin her zamanki gibi. Bak hala kategori yazmadım
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Whisper 1 yıl
en iyi film blade runner dı logan olmuş
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Guest-F8946C419 1 yıl
Apple her kategoride lider seçilmesi nasıl da zorlarına gitmiş bazılarının ;)) birbirlerini artılayıp mutlu oluyorlar ahahahaha
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Mendieta58 1 yıl
Yine mi tesla
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Kartal Göz 1 yıl
2017 DH film tercihleri tamamen LEŞ! Diziler iyi, telefonlar iyi. Araçlar içinse pek fikrim yok ama Tesla araçlarını severim.
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