Apple'dan düzeltme: Yeni Apple Watch modelleri, Bluetooth 5.3'ü destekliyor

Apple, Apple Watch karşılaştırma sayfasını güncelledi ve yeni Series 8, SE 2 ve Ultra modellerinin Bluetooth 5.3 bağlantısını desteklediği ortaya çıktı.

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Bluetooth 5.3 destekliyormuş!

Apple, bu ayın başlarında iPhone 14 serisi ile birlikte Apple Watch Series 8 ve SE2 akıllı saatleri tanıttı. Apple Watch karşılaştırma sayfası üzerinden kullanıcılar, yeni ve önceki Apple Watch modellerini kıyaslayabiliyor. Apple Watch Ultra, Series 8, Watch SE 2 ve duyurulduğunda, her üç modelin de Bluetooth 5.0’ı desteklediği belirtilmişti ancak Bluetooth 5.3 desteği sunduğu ortaya çıktı. Apple’ın Apple Watch kıyaslama sayfasını güncellemesiyle bu bilgi ortaya çıktı.

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LE Audio özelliği bekleniyor

Ancak Apple’ın web sitesinde hala bazı yerlerde Watch Series 8 ve diğer modellerin Bluetooth 5.0’ı desteklediği yazıyor. Bu arada, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro serisi, AirPods Pro 2. nesil de en yeni Bluetooth teknolojisini destekliyor. Bluetooth 5.3’ün LE Audio özelliği gibi Bluetooth özellikli ürünlerde güvenliği, enerji verimliliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirme potansiyeline sahip çeşitli geliştirmeler içerdiği biliniyor. Ancak Apple’ın en yeni ürünlerinde bu özellik mevcut değil; yazılım güncellemesi ile sunulabilir.

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Apple Watch Series 8, Ultra ve SE 2, Bluetooth 5.3 ile geliyor