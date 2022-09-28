Intel Unison duyuruldu: PC ile telefonunuz artık birbirine bağlanacak

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Yeni Intel bilgisayarlar yakında Apple’ın Mac’lerde yıllardır sunduğu özelliğe sahip olacak: iPhone ve Android telefonunuzla tam entegrasyon. Intel Unison uygulaması sayesinde iPhone veya Android kullanıcıları Windows üzerinden aramaları yanıtlayabilecek, mesaj gönderebilecek ve dosya aktarımı yapabilecek.

Intel tarafından “basit bir eşleştirme işlemi” olarak lanse edilen Unison uygulaması, bilgisayara bağlı olan telefonun dört temel özelliğini kullanmayı mümkün kılıyor: Arama yapma/cevaplama, dosya paylaşımı, mesaj gönderme/alma ve bildirimler.

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Unison ile telefonunuz Windows'la tam entegre

Geçen yıl İsrailli Screenovate şirketini satın aldıktan sonra Intel, telefon entegrasyon aracını geliştirmeye devam etti. Pil verimliliğine ve Wi-Fi, Bluetooth ve hücresel gibi kablosuz bağlantılar üzerinde yoğunlaşan Intel, Windows üzerinde tam bir akıllı telefon entegrasyonunu hedeflemişti. Sonuç olarak baktığımızda Windows’ta olan ve Android cihazlar ile çalışan Telefon Bağlantısı uygulamasına benzer ancak iOS desteğinin de bulunduğu bir platform sağlanmış durumda.

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Intel'in mobil inovasyon başkan yardımcısı Josh Newman'a göre Unison, telefonlar ve bilgisayarlar arasında hızlı dosya aktarımları sunacak. Örneğin, telefonunuzda hızlı bir şekilde bir fotoğraf veya video çekebilir ve ek düzenleme için Windows bilgisayarınıza atabilirsiniz. Uygulama ayrıca dosyaları bilgisayarınızdan telefonunuza göndermenize de izin verir.

Mac’ler ve iOS cihazlar arasındaki başarılı entegrasyonun Windows’ta olmaması büyük bir eksiklik diyebiliriz. Dolayısıyla Unison, esasında birçok PC kullanıcısının uzunca bir süredir beklediği şey olabilir. Ancak nihai kararı vermeden önce biraz daha beklememiz gerekecek zira şimdilik sınırlı bir destek söz konusu.

İlk etapta Intel, Unison’u bu sonhabarda HP, Acer ve Lenovo’nun birkaç 12.nesil Evo bilgisayarlarında sunmaya başlayacak. Gelecek yıl 13. nesil sistemlerinde bu özellik daha geniş bir yelpazede kullanıma sunulacak fakat daha eski işlemcilerin desteklenip desteklenmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ayrıca Newman, Unison’un AMD desteğinin önünde bir engel olmadığını belirtse de iki firmanın da bunun için çalışması gerekmekte.

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Intel Unison duyuruldu: PC ile telefonunuz artık tam entegre