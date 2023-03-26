Microsoft, GPT 4’te insan düzeyi zeka “kıvılcımları” gördüğünü söyledi

Tam Boyutta Gör GPT-4 yapay zeka modeli geçtiğimiz haftalarda OpenAI tarafından yayınlanmış olsa da Microsoft’un yeni Bing’te geçtiğimiz aydan beri bu modeli kullandığını öğrendik. GPT-4’ü derinlemesine inceleyen Microsoft araştırmacıları, yayınladıkları yeni bir makalede bu modelin yapay genel zekaya (AGI) doğru atılmış ilk adım olduğunu ve insan düzeyi zeka “kıvılcımları” gördüklerini söyledi.

Çoğu senaryoda insan seviyesinde performans

Microsoft araştırmacıları yapmış oldukları testlerde GPT-4’ün erken sürümünü kullandıklarını belirtiyor. Ekip, GPT-4'ün önceki nesilde eksik olan bir dizi kategoride insan seviyesine yakın performans elde ettiğini vurguluyor. Bu kategoriler matematik, kodlama, görüş, tıp, hukuk ve psikoloji gibi alanları içeriyor. Makaleye göre, ChatGPT (GPT-4) ayrıca çeşitli sınavlarda (Baro, LSAT vb.) olağanüstü bir performans göstererek ilk yüzde 10’luk dilimde yer aldı. GPT-3.5 modelinin aynı testlerde ya zar zor geçer not aldığı ya da en kötü yüzde 10’luk dilimde olduğu belirtiliyor.

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“GPT-4'ün yeteneklerinin genişliği ve derinliği göz önüne alındığında bunun makul bir şekilde bir yapay genel zeka (AGI) sisteminin erken bir versiyonu olarak görülebileceğine inanıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı araştırmada Kasım 2022’de çıkan GPT-3.5’e göre sadece birkaç ayda her alanda kaydedilen bu üstel büyümeye dikkat çekiliyor. Ancak makalede eksikliklere de fazlasıyla değiniliyor.

Tam Boyutta Gör GPT-4, halüsinasyonlar ve bazı matematik sorguları gibi önceki modellerinin mustarip olduğu sorunların çoğunu halen barındırıyor. Öte yandan bu sorunların sıklığı GPT-3.5 veya önceki sürümlere kıyasla önemli ölçüde azalmış olduğunun da altı çiziliyor. Ek olarak GPT-4'ün sağduyu gibi daha önce zayıf olunan alanlarda da büyük gelişmeler gösterdiği bildiriliyor.

Bilinçli yapay zekaya daha var

Yine de araştırmacılar makalede, GPT-4'ün "birçok görev için insan seviyesinde veya ötesinde" olmasına rağmen, kesinlikle “insan benzeri olmadığını” kabul ediyorlar. Yani GPT-4, üstün olduğu zamanlarda bile hala tam olarak bir insan gibi düşünmüyor. Öte yandan daha farklı alanlardaki uzmanlar 2030'lu yıllarda AGI'lere ulaşacağımızı düşünüyor.

Bilim insanları, yapay zeka sisteminin bilinçli olduğunda ve tıpkı bir insan gibi düşündüğünde AGI'ye ulaşıldığı konusunda hemfikir olsa da tüm çevreler tarafından kabul edilen bir AGI tanımı henüz yapılmış değil. Dolayısıyla GPT-4'ün bazı alanlarda insan seviyesinde veya daha iyi performans göstermesi AGI’ye doğru atılmış bir adım olarak ele alınabilir.

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