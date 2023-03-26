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    Microsoft, GPT 4’te insan düzeyi zeka “kıvılcımları” gördüğünü söyledi

    Microsoft araştırmacıları GPT-4'ün insan düzeyinde bir yapay zekanın başlangıcı olduğunu söylüyor. Araştırmacılar GPT-4 dil modelini, yapay genel zekanın bir ön gösterimi olarak niteledi.
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    Microsoft, insan seviyesi yapay zekaya çok yaklaşıldığını söyledi Tam Boyutta Gör
    GPT-4 yapay zeka modeli geçtiğimiz haftalarda OpenAI tarafından yayınlanmış olsa da Microsoft’un yeni Bing’te geçtiğimiz aydan beri bu modeli kullandığını öğrendik. GPT-4’ü derinlemesine inceleyen Microsoft araştırmacıları, yayınladıkları yeni bir makalede bu modelin yapay genel zekaya (AGI) doğru atılmış ilk adım olduğunu ve insan düzeyi zeka “kıvılcımları” gördüklerini söyledi.

    Çoğu senaryoda insan seviyesinde performans

    Microsoft araştırmacıları yapmış oldukları testlerde GPT-4’ün erken sürümünü kullandıklarını belirtiyor. Ekip, GPT-4'ün önceki nesilde eksik olan bir dizi kategoride insan seviyesine yakın performans elde ettiğini vurguluyor. Bu kategoriler matematik, kodlama, görüş, tıp, hukuk ve psikoloji gibi alanları içeriyor. Makaleye göre, ChatGPT (GPT-4) ayrıca çeşitli sınavlarda (Baro, LSAT vb.) olağanüstü bir performans göstererek ilk yüzde 10’luk dilimde yer aldı. GPT-3.5 modelinin aynı testlerde ya zar zor geçer not aldığı ya da en kötü yüzde 10’luk dilimde olduğu belirtiliyor.

    “GPT-4'ün yeteneklerinin genişliği ve derinliği göz önüne alındığında bunun makul bir şekilde bir yapay genel zeka (AGI) sisteminin erken bir versiyonu olarak görülebileceğine inanıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı araştırmada Kasım 2022’de çıkan GPT-3.5’e göre sadece birkaç ayda her alanda kaydedilen bu üstel büyümeye dikkat çekiliyor. Ancak makalede eksikliklere de fazlasıyla değiniliyor.

    Microsoft, insan seviyesi yapay zekaya çok yaklaşıldığını söyledi Tam Boyutta Gör
    GPT-4, halüsinasyonlar ve bazı matematik sorguları gibi önceki modellerinin mustarip olduğu sorunların çoğunu halen barındırıyor. Öte yandan bu sorunların sıklığı GPT-3.5 veya önceki sürümlere kıyasla önemli ölçüde azalmış olduğunun da altı çiziliyor. Ek olarak GPT-4'ün sağduyu gibi daha önce zayıf olunan alanlarda da büyük gelişmeler gösterdiği bildiriliyor.

    Bilinçli yapay zekaya daha var

    Yine de araştırmacılar makalede, GPT-4'ün "birçok görev için insan seviyesinde veya ötesinde" olmasına rağmen, kesinlikle “insan benzeri olmadığını” kabul ediyorlar. Yani GPT-4, üstün olduğu zamanlarda bile hala tam olarak bir insan gibi düşünmüyor. Öte yandan daha farklı alanlardaki uzmanlar 2030'lu yıllarda AGI'lere ulaşacağımızı düşünüyor.

    Bilim insanları, yapay zeka sisteminin bilinçli olduğunda ve tıpkı bir insan gibi düşündüğünde AGI'ye ulaşıldığı konusunda hemfikir olsa da tüm çevreler tarafından kabul edilen bir AGI tanımı henüz yapılmış değil. Dolayısıyla GPT-4'ün bazı alanlarda insan seviyesinde veya daha iyi performans göstermesi AGI’ye doğru atılmış bir adım olarak ele alınabilir.

    Kaynakça https://futurism.com/gpt-4-sparks-of-agi https://arxiv.org/abs/2303.12712
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 10 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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