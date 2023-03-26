Microsoft, GPT 4’te insan düzeyi zeka “kıvılcımları” gördüğünü söyledi

Çoğu senaryoda insan seviyesinde performans
Microsoft araştırmacıları yapmış oldukları testlerde GPT-4’ün erken sürümünü kullandıklarını belirtiyor. Ekip, GPT-4'ün önceki nesilde eksik olan bir dizi kategoride insan seviyesine yakın performans elde ettiğini vurguluyor. Bu kategoriler matematik, kodlama, görüş, tıp, hukuk ve psikoloji gibi alanları içeriyor. Makaleye göre, ChatGPT (GPT-4) ayrıca çeşitli sınavlarda (Baro, LSAT vb.) olağanüstü bir performans göstererek ilk yüzde 10’luk dilimde yer aldı. GPT-3.5 modelinin aynı testlerde ya zar zor geçer not aldığı ya da en kötü yüzde 10’luk dilimde olduğu belirtiliyor.
“GPT-4'ün yeteneklerinin genişliği ve derinliği göz önüne alındığında bunun makul bir şekilde bir yapay genel zeka (AGI) sisteminin erken bir versiyonu olarak görülebileceğine inanıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı araştırmada Kasım 2022’de çıkan GPT-3.5’e göre sadece birkaç ayda her alanda kaydedilen bu üstel büyümeye dikkat çekiliyor. Ancak makalede eksikliklere de fazlasıyla değiniliyor.
Bilinçli yapay zekaya daha var
Yine de araştırmacılar makalede, GPT-4'ün "birçok görev için insan seviyesinde veya ötesinde" olmasına rağmen, kesinlikle “insan benzeri olmadığını” kabul ediyorlar. Yani GPT-4, üstün olduğu zamanlarda bile hala tam olarak bir insan gibi düşünmüyor. Öte yandan daha farklı alanlardaki uzmanlar 2030'lu yıllarda AGI'lere ulaşacağımızı düşünüyor.
Bilim insanları, yapay zeka sisteminin bilinçli olduğunda ve tıpkı bir insan gibi düşündüğünde AGI'ye ulaşıldığı konusunda hemfikir olsa da tüm çevreler tarafından kabul edilen bir AGI tanımı henüz yapılmış değil. Dolayısıyla GPT-4'ün bazı alanlarda insan seviyesinde veya daha iyi performans göstermesi AGI’ye doğru atılmış bir adım olarak ele alınabilir.Kaynakça https://futurism.com/gpt-4-sparks-of-agi https://arxiv.org/abs/2303.12712 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)