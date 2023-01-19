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    Oyunlarda RAM gereksinimi kontrolden çıktı: 32 GB RAM standart olacak

    Bilgisayar oyuncularını zorlu bir süreç bekliyor gibi. Yeni oyunlarda minimum RAM gereksinimi artık 16 GB seviyesine ulaşmış durumda ve hatta önerilen sistemlerde 32 GB RAM talep ediliyor.
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    Oyunlarda sistem gereksinimleri yükseliyor: 16 GB RAM isteniyor Tam Boyutta Gör
    Oyun endüstrisi hız kesmeden gelişmeye ve yeni oyunlar daha da gerçekçi grafiklerle çıkmaya devam ediyor. En yeni oyunları oynamayı seven bir oyuncuysanız yeni oyunların talep ettiği sistem gereksinimleri sizi endişelendirebilir bir boyuta ulaşmış olabilir. Zira özellikle artan RAM gereksinimleri birçok oyuncuyu zorlayacak cinsten.

    Oyunlarda minimum 16 GB RAM isteniyor

    Bundan birkaç yıl önce 8 GB RAM çoğu orta ve üst düzey bilgisayar sistemleri için yeterli olarak görülüyordu. Ancak oyunlardaki grafikler arttıkça RAM gereksinimi de artmaya devam etti. Bu bağlamda son yıllarda üst seviye oyun bilgisayarları için 16 GB RAM standart haline geldi. Ancak görünen o ki artık çok yakında 32 GB RAM yeni standart olacak. Zira yeni oyunların istediği sistem gereksinimleri hayli artmış vaziyette.

    Oyunlarda sistem gereksinimleri yükseliyor: 16 GB RAM isteniyor Tam Boyutta Gör
    Bu oyunlar arasında Forspoken, Returnal ve Hogwarts Legacy’yi sayabiliriz. Her üç oyun da 720p çözünürlükte minimum sistem gereksinimi olarak 16 GB RAM talep ediyor. Örneğin Forspoken, 1080p 30 FPS için 24 GB RAM gereksinimini şart koşuyor. Bu her üç oyun da 4K için ise 32 GB RAM talep ediyor. Öte yandan yeni nesil oyunlarda işlemci ve ekran kartı gereksinimleri de yükselmiş durumda. Ancak oyunlardaki bu hızlı gelişime PC sahipleri ayak uyduramıyor gibi görünüyor.

    Steam’in donanım verilerine baktığımızda oyuncuların yüzde 50’sinin 16 GB, yüzde 21’inin 8 GB ve sadece yüzde 13’ünün 32 GB RAM’e sahip olduğunu görüyoruz. En çok kullanılan ekran kartları ise GTX 1650, GTX 1060 ve RTX 2060. Bu tarafta da yeni oyunların talep ettiği değerler zar zor tutturuluyor.

    Yeni oyunlar aynı zamanda yeni teknolojileri ve devasa boyutları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla kesintisiz bir oyu deneyimi için bu verilerin RAM’e hızlı bir şekilde yazılması gerekiyor. Zaten bu nedenle AMD'nin Ryzen 7 5800X3D gibi yeni nesil Ryzen 7000X3D işlemcileri oyunlarda bu kadar yüksek performans gösteriyor.

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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    HABERİN ETİKETLERİ
    returnal, hogwarts legacy ve
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