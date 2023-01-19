Oyunlarda RAM gereksinimi kontrolden çıktı: 32 GB RAM standart olacak

Oyunlarda minimum 16 GB RAM isteniyor
Bundan birkaç yıl önce 8 GB RAM çoğu orta ve üst düzey bilgisayar sistemleri için yeterli olarak görülüyordu. Ancak oyunlardaki grafikler arttıkça RAM gereksinimi de artmaya devam etti. Bu bağlamda son yıllarda üst seviye oyun bilgisayarları için 16 GB RAM standart haline geldi. Ancak görünen o ki artık çok yakında 32 GB RAM yeni standart olacak. Zira yeni oyunların istediği sistem gereksinimleri hayli artmış vaziyette.
Steam’in donanım verilerine baktığımızda oyuncuların yüzde 50’sinin 16 GB, yüzde 21’inin 8 GB ve sadece yüzde 13’ünün 32 GB RAM’e sahip olduğunu görüyoruz. En çok kullanılan ekran kartları ise GTX 1650, GTX 1060 ve RTX 2060. Bu tarafta da yeni oyunların talep ettiği değerler zar zor tutturuluyor.
Yeni oyunlar aynı zamanda yeni teknolojileri ve devasa boyutları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla kesintisiz bir oyu deneyimi için bu verilerin RAM’e hızlı bir şekilde yazılması gerekiyor. Zaten bu nedenle AMD'nin Ryzen 7 5800X3D gibi yeni nesil Ryzen 7000X3D işlemcileri oyunlarda bu kadar yüksek performans gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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