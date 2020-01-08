DH okurları 2019'un en iyi ürünlerini seçti

Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler ve ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemezken bazısı ise DonanımHaber forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı. Biz de DonanımHaber olarak, yeni teknolojileri gerek videolarımız gerekse de haberlerimizle siz değerli okurlarımızın ekranlarına getirdik.
Ayrıca Bkz. "Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie"
2019'un son günlerinde ise çeşitli kategoriler altında yılın en iyisi olmaya aday ürün ve hizmetleri, anket içerikli haberlerimizde derleyerek sizlerin oylarına sunduk. Bu kategorileri ve seçenekleri hazırlarken, ürün ya da hizmetlerin 2019 yılında lanse edilmiş olmasına ve popülerliğine ayrıca özen gösterdik.
İşte tamamen kullanıcı oylarıyla belirlenen 2019'un en iyi ürün ve hizmetleri:
Yılın en iyi üst seviye akıllı telefonu
- iPhone 11 Pro Max
- Samsung Galaxy Note 10+ 5G
- Xiaomi Mi MIX Alpha
DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
Yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonu
- iPhone 11
- Xiaomi Mi Note 10
- OnePlus 7T
DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]İlginizi Çekebilir Yılın en iyi telefonu-1 [Anket#13]
Yılın en iyi orta seviye akıllı telefonu
- Xiaomi Mi 9T
- Redmi Note 8 Pro
- Samsung Galaxy A50
DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
Yılın en iyi alt seviye akıllı telefonu
- Redmi 8
- Samsung Galaxy M20
- Huawei Y7 2019
DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
Yılın en iyi akıllı saati
- Apple Watch Series 5
- Huawei Watch GT 2
- Samsung Galaxy Watch Active 2
DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket]
Yılın en iyi tam kablosuz kulaklığı
- Apple AirPods Pro
- Xiaomi Redmi Airdots
- Sony WF-1000XM3
DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
Yılın en iyi dizisi (Netflix hariç)
- Chernobyl
- The Mandalorian
- Mucize Doktor
DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]
Yılın en iyi Netflix dizisi
- The Witcher
- Love, Death & Robots
- Atiye
DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]
Yılın en iyi filmi
- Joker
- Avengers: Endgame
- John Wick: Chapter 3
Yılın en iyi otomobili
- Porsche Taycan (elektrikli)
- Toyota Corolla
- Volkswagen Golf
DH takipçileri 2019'un en iyi otomobilini belirliyor [Anket]
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