DH okurları 2019'un en iyi ürünlerini seçti

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Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler ve ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemezken bazısı ise DonanımHaber forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı. Biz de DonanımHaber olarak, yeni teknolojileri gerek videolarımız gerekse de haberlerimizle siz değerli okurlarımızın ekranlarına getirdik.

Ayrıca Bkz. "Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie"

2019'un son günlerinde ise çeşitli kategoriler altında yılın en iyisi olmaya aday ürün ve hizmetleri, anket içerikli haberlerimizde derleyerek sizlerin oylarına sunduk. Bu kategorileri ve seçenekleri hazırlarken, ürün ya da hizmetlerin 2019 yılında lanse edilmiş olmasına ve popülerliğine ayrıca özen gösterdik.

İşte tamamen kullanıcı oylarıyla belirlenen 2019'un en iyi ürün ve hizmetleri:

Yılın en iyi üst seviye akıllı telefonu

iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy Note 10+ 5G Xiaomi Mi MIX Alpha

DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

Yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonu

iPhone 11 Xiaomi Mi Note 10 OnePlus 7T

DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

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Yılın en iyi telefonu-1 [Anket#13]

Yılın en iyi orta seviye akıllı telefonu

Xiaomi Mi 9T Redmi Note 8 Pro Samsung Galaxy A50

DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

Yılın en iyi alt seviye akıllı telefonu

Redmi 8 Samsung Galaxy M20 Huawei Y7 2019

DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

Yılın en iyi akıllı saati

Apple Watch Series 5 Huawei Watch GT 2 Samsung Galaxy Watch Active 2

DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket]

Yılın en iyi tam kablosuz kulaklığı

Apple AirPods Pro Xiaomi Redmi Airdots Sony WF-1000XM3

DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]

Yılın en iyi dizisi (Netflix hariç)

Chernobyl The Mandalorian Mucize Doktor

DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]

Yılın en iyi Netflix dizisi

The Witcher Love, Death & Robots Atiye

DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]

Yılın en iyi filmi

Joker Avengers: Endgame John Wick: Chapter 3

2019 yılının en iyi filmleri

Yılın en iyi otomobili

Porsche Taycan (elektrikli) Toyota Corolla Volkswagen Golf

DH takipçileri 2019'un en iyi otomobilini belirliyor [Anket]

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