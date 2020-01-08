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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH okurları 2019'un en iyi ürünlerini seçti

    DonanımHaber okurları yılın en iyi ürünlerini seçti. İşte tamamen kullanıcı oylarıyla belirlenen 2019'un en iyi ürünleri!
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    DH okurları 2019'un en iyi ürünlerini seçti
    Tam Boyutta Gör

    Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler ve ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemezken bazısı ise DonanımHaber forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı. Biz de DonanımHaber olarak, yeni teknolojileri gerek videolarımız gerekse de haberlerimizle siz değerli okurlarımızın ekranlarına getirdik. 

    Ayrıca Bkz. "Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie"

    2019'un son günlerinde ise çeşitli kategoriler altında yılın en iyisi olmaya aday ürün ve hizmetleri, anket içerikli haberlerimizde derleyerek sizlerin oylarına sunduk. Bu kategorileri ve seçenekleri hazırlarken, ürün ya da hizmetlerin 2019 yılında lanse edilmiş olmasına ve popülerliğine ayrıca özen gösterdik.

    İşte tamamen kullanıcı oylarıyla belirlenen 2019'un en iyi ürün ve hizmetleri: 

    Yılın en iyi üst seviye akıllı telefonu

    1. iPhone 11 Pro Max
    2. Samsung Galaxy Note 10+ 5G
    3. Xiaomi Mi MIX Alpha

    DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

    Yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonu

    1. iPhone 11
    2. Xiaomi Mi Note 10
    3. OnePlus 7T

    DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

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    Yılın en iyi orta seviye akıllı telefonu

    1. Xiaomi Mi 9T
    2. Redmi Note 8 Pro
    3. Samsung Galaxy A50

    DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

    Yılın en iyi alt seviye akıllı telefonu

    1. Redmi 8
    2. Samsung Galaxy M20
    3. Huawei Y7 2019

    DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

    Yılın en iyi akıllı saati

    1. Apple Watch Series 5
    2. Huawei Watch GT 2
    3. Samsung Galaxy Watch Active 2

    DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket]

    Yılın en iyi tam kablosuz kulaklığı

    1. Apple AirPods Pro
    2. Xiaomi Redmi Airdots
    3. Sony WF-1000XM3

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]

    Yılın en iyi dizisi (Netflix hariç)

    1. Chernobyl
    2. The Mandalorian
    3. Mucize Doktor

    DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]

    Yılın en iyi Netflix dizisi

    1. The Witcher
    2. Love, Death & Robots
    3. Atiye

    DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]

    Yılın en iyi filmi

    1. Joker
    2. Avengers: Endgame
    3. John Wick: Chapter 3

    2019 yılının en iyi filmleri

    Yılın en iyi otomobili

    1. Porsche Taycan (elektrikli)
    2. Toyota Corolla
    3. Volkswagen Golf

    DH takipçileri 2019'un en iyi otomobilini belirliyor [Anket]



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    3 hf.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Xloud 1 hf. en beğenilen
    Üyelerin seçtiğine emin miyiz :)
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ssbrutality 1 hf.
    redmi airdots çöpü nasil en iyi kulaklik statüsünde olabilir telefon görüşmesi bile yapmak imkansıza yakin, müzik performans zaten berbat
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    intel7mix 1 hf. ssbrutality
    Ucuz ürün olunca herkes alıyor ve iyi sanıyorlar. Ses kalitesi yerlerde geziyor o paraya kablolu ürünlerin yanına bile yaklaşamaz.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    A L F O N S O 1 hf.
    7.300 lira verilen telefon nasıl orta-üst seviye oluyor biri bana açıklasın
    Yanıtla
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    Yusuf_Ozkan 1 hf.
    Mi note 10u bir insan neden seçer ? 108 değil isterse 999mp olsun yine kötü çekiyor üst seviye telefonlardan . Ayrıca redmi airdotstan müzik dinleyeceğime içimden söylerim daha iyi .
    Yanıtla +2
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    cabriyo 1 hf.
    her yıl satış sıralamasında geri giden apple nasıl olurda her ankette 1. olur?
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    flegga34 1 hf.
    Atiyeye kim oy verdi??
    Yanıtla +3
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    reko 1 hf.
    Herşey tamam da redmi airpods bildigin facia bu kadar berbat kulaklık sıralamaya girmiş off faziaaaa hojamm 😝
    Yanıtla +1
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    Xloud 1 hf. en beğenilen
    Üyelerin seçtiğine emin miyiz :)
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ssbrutality 1 hf.
    redmi airdots çöpü nasil en iyi kulaklik statüsünde olabilir telefon görüşmesi bile yapmak imkansıza yakin, müzik performans zaten berbat
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    intel7mix 1 hf. ssbrutality
    Ucuz ürün olunca herkes alıyor ve iyi sanıyorlar. Ses kalitesi yerlerde geziyor o paraya kablolu ürünlerin yanına bile yaklaşamaz.
    Yanıtla +4
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    face1tr 2 hf.
    The Mandalorian yılın değil, tüm zamanların en iyi dizisi olma yolunda
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    EdnanBey 1 hf. face1tr
    Mandolorian şişirilmiştir
    Yanıtla +1
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    LukeSkywalker24 1 hf. face1tr
    Güzel dizi de o kadar da abartma :D
    Yanıtla
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    8 yorum yazıldı.

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