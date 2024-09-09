Apple Event Etkinliği Canlı Yayını 🔴 iPhone 16 Tanıtım Lansmanı (Türkçe Simultane Çeviri)

Apple Etkinliği Canlı Yayını, iPhone 16 Tanıtım Lansmanı için kolları sıvadık ve canlı yayında sizlere tanıtılan, anlatılanları çeviri ve değerlendirmelerle aktarıyoruz.

Bu yayında editörümüz Cem Sünbül'ün konuğu Apple ürünleri/haberleri konusunda deneyimli isimlerden Kahraman Uğurlu ile birlikteler. Sizlere Apple Lansmanını simultane çeviri ile aktarırken, bir yandan da kendi değerlendirmelerini, yorumlarını da ekleyecekler. Yeni iPhone 16 ve 16 Pro serisinin tanıtılacağı, yanı sıra Apple Watch ve diğer ürünlere dair yapılacak açıklamaları/yenilikleri, iOS 18 ile iPhone 16 serisinin Apple Intelligence ile yapay zeka alanında nasıl bir alan açacağı, Siri'nin yeni geliştirilmiş yeteneklerinin sınırılarını ve daha fazlasını bugünkü yayında sizlere aktarmaya çalışacağız.

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Apple Event Etkinliği Canlı Yayını ?? iPhone 16 Tanıtım Lansmanı