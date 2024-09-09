Apple Event Etkinliği Canlı Yayını 🔴 iPhone 16 Tanıtım Lansmanı (Türkçe Simultane Çeviri)

Apple Etkinliği Canlı Yayını, iPhone 16 Tanıtım Lansmanı için kolları sıvadık ve canlı yayında sizlere tanıtılan, anlatılanları çeviri ve değerlendirmelerle aktarıyoruz.
Bu yayında editörümüz Cem Sünbül'ün konuğu Apple ürünleri/haberleri konusunda deneyimli isimlerden Kahraman Uğurlu ile birlikteler. Sizlere Apple Lansmanını simultane çeviri ile aktarırken, bir yandan da kendi değerlendirmelerini, yorumlarını da ekleyecekler. Yeni iPhone 16 ve 16 Pro serisinin tanıtılacağı, yanı sıra Apple Watch ve diğer ürünlere dair yapılacak açıklamaları/yenilikleri, iOS 18 ile iPhone 16 serisinin Apple Intelligence ile yapay zeka alanında nasıl bir alan açacağı, Siri'nin yeni geliştirilmiş yeteneklerinin sınırılarını ve daha fazlasını bugünkü yayında sizlere aktarmaya çalışacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.