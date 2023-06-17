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    Babalar Günü için babaya alınacak en güzel hediyeler

    Sizlere yaklaşan Babalar Günü'nde, babanıza alabileceğiniz babalar günü hediyesi fikirleri listesi hazırladık. İşte birçok teknolojik ürünün bulunduğu listemiz:
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    Babalar Günü hediyesi fikirleri: Babaya alınacak hediyeler Tam Boyutta Gör
    Babalar Günü yaklaşırken, babalarımıza duyduğumuz sevgi ve minnettarlığı ifade etmek için arayışa girmekteyiz. Babaya hediye bulmak ise bazen zorlu bir süreç olabilir. Neyse ki, elektronik dünyadaki son yenilikler, Babalar Günü hediyesi seçenekleri sunmakta. Babalar Günü için hediye fikirleri arasında yer alan elektronik aletler, babalarımıza teknolojik bir dokunuşla sevgimizi göstermenin en etkileyici yollarından birini sunuyor. Biz de sizin bu arayışınız için güzel teknolojik bir liste hazırladık.

    Babalar Günü ne zaman ❓

    Baba Günü hediyelerine geçmeden önce "Babalar Günü ne zaman?" diye merak edenlerin sorusunu yanıtlayalım. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu sene 18 Haziran 2023'te kutlanacak.

    Babalar Günü hediyesi fikirleri 🎁

    "Babalar Günü'ne ne hediye alınabilir?"  diyorsanız, sizin için Babalar Günü'nde alabileceğiniz bazı teknolojik ürünleri listeledik. İşte sizler için seçtiğimiz Babalar Günü için hediye önerileri ⬇️

    Huawei Watch GT3 Pro ⌚

    Huawei Watch GT3 Pro Akıllı Saat Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch GT 3 Pro, kullanıcılara şık bir tasarım ve gelişmiş özellikler sunan bir akıllı saat olarak dikkat çekmekte. Babalar için hediye olabilecek bu saat, dayanıklı seramik ve paslanmaz çelik kasasıyla şıklığı ve sağlamlığı bir araya getirirken, 1.43 inç AMOLED dokunmatik ekranıyla net ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. GPS, kalp atış hızı izleme, uyku takibi ve stres düzeyi ölçümü gibi sağlık ve fitness takip özellikleriyle babaların sağlık durumunu izlemelerine olanak tanır. Ayrıca 14 güne varan pil ömrü ve su geçirmezlik özelliğiyle de dikkat çeken Huawei Watch GT 3 Pro, babalar günü hediyesi olarak alınabilir.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Xiaomi Redmi 12C 📱

    Xiaomi Redmi 12C Akıllı Telefon Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Redmi 12C, kullanıcılara geniş bir ekran, yüksek performans ve kullanışlı özellikler sunan bir akıllı telefon. Bu telefon, 6.53 inç Full HD+ LCD ekranıyla net ve canlı görüntüler sunarken, güçlü MediaTek işlemcisi ve 4 GB RAM ile sorunsuz bir performans sağlar. Babaya alınacak telefon önerileri için, 128 GB dahili depolama alanı ve microSD kart desteği sayesinde geniş bir veri depolama seçeneği sunar. Redmi 12C, 5000 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sağlarken, 50 MP ana kamera ve çeşitli kamera modları ile yaratıcı fotoğraf deneyimleri sunmakta. Ayrıca, parmak izi sensörü, yüz tanıma ve hızlı şarj gibi kullanışlı özellikler ile Redmi 12C, babalara hediye olarak alınabilir.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Samsung Galaxy Tab A8 📲

    Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Tam Boyutta Gör
    Babalar gününe özel hediyeler arasında olan Samsung Galaxy Tab A8, kullanıcılara taşınabilirlik, kullanışlılık ve eğlence için ideal bir tablet deneyimi sunan bir cihaz. Bu tablet, 8 inçlik bir HD+ TFT ekranıyla net ve canlı görüntüler sunarken, hafif ve kompakt tasarımıyla kullanıcıların kolaylıkla taşımasına olanak tanır. 2 GB RAM ile babaların günlük işlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirirken, 32 GB dahili depolama alanı ve microSD kart desteği ile geniş veri depolama seçenekleri sunar. Babaya hediye olarak düşünebileceğiniz bu tablet, 5.100 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü sunarken, Android işletim sistemi ve Samsung'un özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü ile zengin bir kullanıcı deneyimi sağlar.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Belkin USB-C Taşınabilir Powerbank 🔋

    Belkin Powerbank
    Babaya hediye fikri olarak alabileceğiniz Belkin USB-C Powerbank, kullanıcılara hızlı şarj özelliği ve taşınabilirlik sağlayan güçlü bir şarj cihazı. Bu powerbank, USB-C bağlantı noktası sayesinde hızlı ve verimli bir şekilde cihazları şarj edebilme imkanı sunar. 10.000 mAh kapasiteye sahip olan bu powerbank, birçok cihazın birden şarj edilmesine olanak tanır. Ayrıca, kompakt tasarımı sayesinde babalar kolayca taşıyabilir ve seyahatlerde kullanılabilir. Güvenlik özellikleri ve dayanıklı yapıya sahip olan Powerbank, babalar günü hediyesi için ideal bir seçenek olabilir.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Xbox Series S Oyun Konsolu 🎮

    Xbox Series S Oyun Konsolu Tam Boyutta Gör
    Xbox Series S, Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu serisi olan Xbox Series'in kompakt ve daha ekonomik bir seçeneği. Oyun oynamayı seven babalar için hediye olabilecek Bu konsol, yüksek performanslı oyun deneyimi sunarken daha kompakt bir tasarıma sahip. 512 GB SSD depolama alanı, 1440p çözünürlük desteği, ray tracing özelliği ve hızlı yükleme süreleri gibi özelliklerle donatılmış. Ayrıca Xbox Game Pass aboneliği sayesinde geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sunar. Xbox Series S, daha uygun bir fiyat noktasında yeni nesil oyun deneyimi arayanlar için babalar günü hediyesi olarak ideal bir seçenek.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    JBL GO 3 Bluetooth Hoparlör 🔉

    JBL Go3 Bluetooth Hoparlör Tam Boyutta Gör
    Babalar günü hediye fikirlerimiz arasında olan JBL GO 3, kompakt tasarımıyla taşınabilirlik sağlayan bir bluetooth hoparlör. Bu hoparlör, suya dayanıklı bir yapıya sahip, bu sayede açık hava etkinliklerinde ve seyahatlerde güvenle kullanılabilir. ​​​​​​Babaya alınabilecek olan bu hoparlör 5 saatlik oynatma süresi sunan bataryasıyla kablosuz müzik keyfi sağlarken, yüksek ses kalitesi ve JBL Pro Sound özelliği sayesinde zengin bir ses deneyimi sunar. JBL GO 3, babaların her yerde müziği paylaşabilmesi için pratik ve güçlü bir seçenek.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    DJI Mini 2 SE Drone 📹

    DJI MİNİ 2 SE Drone Tam Boyutta Gör
    DJI Mini 2 SE Drone, kompakt ve hafif tasarımıyla mükemmel bir babalar günü hediyesi fikri olabilir. Bu drone, 4K video çekimi ve 12 MP fotoğraf çekimi yapabilen yüksek kaliteli kamera özelliğine sahiptir. 3 eksenli gimbal stabilizasyonu sayesinde pürüzsüz ve titremesiz görüntüler elde ederken, 30 dakikaya kadar uçuş süresi sunan bataryasıyla uzun uçuşlara olanak tanır. GPS ve otomatik geri dönüş özelliği sayesinde güvenli bir uçuş deneyimi sağlarken, QuickShots ve Panorama modları gibi çeşitli uçuş modları ile yaratıcı video ve fotoğraflar çekme imkanı sunar. Babaya hediye önerilerimizden DJI Mini 2 SE, babaların kolaylıkla kullanabileceği ve keyifli drone deneyimi yaşayabileceği bir seçenek.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Braun Series 3 Tıraş Makinesi 🪒

    Braun Series 3 Tıraş Makinesi Tam Boyutta Gör
    Braun Series 3, babalara pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunan bir tıraş makinesi. Babaya alınacak hediyeler arasında olan bu tıraş makinesi, MicroComb teknolojisi sayesinde daha fazla kılları yakalayarak daha hızlı ve temiz bir tıraş sağlar. Üç bıçaklı kesici başlığı ve hareketli başlıklarıyla yüz hatlarına uyum sağlar ve kolay bir tıraş deneyimi sunmakta. Ayrıca, su geçirmez tasarımı sayesinde ıslak veya kuru kullanım imkanı ile babalar günü hediyesi için güzel bir seçenek. 

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Xiaomi 4K TV Stick 📺

    Xiaomi 4K TV Stick Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 4K TV Stick, kullanıcılara akıllı TV deneyimi sunan kompakt bir cihaz. Babaya hediye olarak alabileceğiniz olan bu TV stick, 4K Ultra HD çözünürlüğünde içerikleri oynatabilme yeteneğiyle net ve canlı bir görüntü deneyimi sunar. Android işletim sistemine sahip olan bu cihaz, geniş bir uygulama desteği ve dahili Google Asistan özelliğiyle kullanıcılara çeşitli eğlence seçenekleri sunmakta. Babalar günü hediyeleri arasında olan bu cihaz, Wi-Fi bağlantısı sayesinde internet üzerinden içeriklere erişim imkanı sağlar. Xiaomi 4K TV Stick, televizyonunu akıllı hale getirmek isteyen babalar için pratik ve kullanışlı bir çözümdür.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Apple AirPods (2.Nesil) 🎧

    Apple AirPods (2. Nesil) Tam Boyutta Gör
    Apple AirPods (2. Nesil), kablosuz bir kulaklık olarak kullanıcılara kolaylık sağlayan bir cihaz. Babalar günü hediyesi için güzel bir seçenek olan bu kulaklık, Siri'ye erişim imkanıyla kullanıcılara sesli komut özelliği sunarken, tek bir dokunuşla müzik kontrolü, çağrı cevaplama gibi işlevleri gerçekleştirebilir. Otomatik kulaklık algılama özelliği sayesinde müziği otomatik olarak durdurup başlatırken, 5 saate kadar süren pil ömrü ve şarj kutusuyla uzun süreli kullanım imkanı sunar. Apple AirPods, pratik ve kablosuz bir kulaklık deneyimiyle babaya hediye olarak alınabilir.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    DJI Osmo Action 3 Aksiyon Kamerası 📸

    DJI OSMO Aksiyon Kamerası Tam Boyutta Gör
    DJI Osmo Action 3, kullanıcılara yüksek kaliteli video ve fotoğraf çekimi imkanı sunan dayanıklı bir spor kamerası. Babaya hediye fikri olarak bu kamera, 4K Ultra HD video çekimi ve 12 MP fotoğraf çekimi yapabilme yeteneğiyle net ve canlı görüntüler sağlar. İki ekranlı tasarımıyla çekim sırasında görüntüyü izlemek kolaylaşırken, 8x yavaş çekim modu ve Time-Lapse özelliği gibi çeşitli çekim modlarıyla yaratıcı deneyimler sunar. Ayrıca, su geçirmez ve şok dayanıklı yapısıyla babaların zorlu spor aktivitelerinde güvenle kullanabileceği bir seçenek. DJI Osmo Action 3, aktif yaşam tarzına sahip babalar için ideal babalar günü hediyesi önerisi olabilir.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Xiaomi Smart Band 7 ⌚

    Xiaomi Smart Band 7 Akıllı Bileklik Tam Boyutta Gör
    Babalar günü hediye önerilerimizin sonuncusu Xiaomi Smart Band 7, kullanıcılara sağlık ve aktivite takibi özellikleri sunan akıllı bir bileklik. Bu bileklik, kalp atış hızı monitörü, uyku izleme, adım sayacı ve egzersiz takibi gibi özelliklerle babaların sağlık durumunu takip etmelerini sağlar. Ayrıca 1.56 inç renkli ekranıyla bildirimleri görüntüleyebilir, müzik kontrolü yapabilir ve hava durumu gibi bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Babaya özel hediye olarak bu bileklik, su geçirmez tasarımı sayesinde spor yaparken veya su aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Xiaomi Smart Band 7, babaların sağlık ve fitness hedeflerine ulaşmaları için pratik bir çözüm.

    Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Babalar Günü Hediyesi Fikirleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1389

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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