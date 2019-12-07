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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları

    2019 yılını yüksek satış rakamlarıyla tamamlamak isteyen markalar Aralık ayına özel kampanyalar hazırladı. İşte Fiat, Honda, Kia, Renault ve Dacia gibi markaların yıl sonu kampanyaları:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları
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    Açıklanan verilere göre, otomobil satışları 2019’un onbir aylık (Ocak-Kasım) döneminde yüzde 26 daraldı. Fakat otomobil satışlarına Kasım ayı özelinde baktığımızda bir önceki ay yani Ekim’e kıyasla yüzde 20 civarında artış görmekteyiz.

    Bu trendi devam ettirmek isteyen markalar, tüketiciler için yıl sonuna özel kampanyalar hazırladı. Aşağıda Renault, BMW ve Mitsubishi gibi markaların hazırladığı kampanyaları sizler için listeledik:

    Renault

    Türkiye’de üretim yapan markalardan biri olan Renault, anlaşmalı kamu bankalarının yerli üretim yapan markalar için sunduğu düşük faiz kampanyasına devam ediyor. Bu kapsamda Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerini 50 bin TL kredi 36 ay vade için yüzde 0.69 faiz seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuyor.

    Renault, Aralık ayında Megane Sedan’ı hurda teşviki ile 105 bin 900 TL’den, Clio HB modelini ise 74 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satıyor. Ticari araç tarafında ise Kangoo Express modelinde 6 bin TL; Kangoo Multix, Master ve Trafic ailesinde 4 bin 500 TL indirim bulunuyor. Ayrıca Renault Kasko’da bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim sunuluyor.

    Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları
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    BMW

    Aralık ayın özel kampanya hazırlayan BMW, 5 Serisi’ni 200 bin TL’ye yüzde 0.79 faiz, X1’i 120 bin TL’ye yüzde 0.79 faiz, elektrikli i3 ve i3s modellerini ise 180 bin TL’ye yüzde 0.49 faiz seçeneğiyle sunuyor. Bunun yanı sıra 3 Serisi, X2 ve 2 Serisi Active Tourer modellerinde de 100 bin TL’ye yüzde 0.79 faiz seçeneği bulunuyor.

    3 Serisi, X1, X2, 5 Serisi ve 2 Serisi Active Tourer modellerinde 5 bin TL, X3’te ise 20 bin TL’ye varan takas desteği sunan Alman üretici ayrıca herhangi bir BMW modelini online olarak satın almak isteyenlere de çeşitli indirimler sunuyor.

    Dacia

    Dacia da Aralık ayına özel Sandero ve Duster modellerinde 12 ay vadeli 40 bin TL kredi için sıfır faiz imkanı sunuyor. Yılın son ayında Sandero modeli 74 bin 900 TL’den, Duster ise 87 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Kampanya kapsamında Dokker Van modelinde 6 bin TL, Dokker Combi modelinde de 4 bin 500 TL indirim bulunuyor. Ayrıca Dacia Kasko’da bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu"

    Citroen

    Yeni C5 Aircross’u üç ay önce Türkiye’ye getiren Citroen, söz konusu modeli Aralık ayında 205 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ile satışa sunuyor. Hafif ticari modeli Berlingo’da ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0.59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

    C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysee modelleri Aralık kampanyası kapsamında 50 bin TL için 12 ay yüzde 0.59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz ile satılıyor. Söz konusu modellerde nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirim, ticari modellerde ise 3 bin TL indirim sunuluyor.

    Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları
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    Mitsubishi

    Yeni L200, Eclipse Cross, ASX ve Space Star modellerinde 2-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yüzde sıfır faiz kampanyası bulunuyor. Eclipse Cross’un 2019 model 4x2 Intense CVT versiyonunda 100 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz; diğer versiyonlarında ise 70 bin TL kredi, 12 ay vade yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

    Kampanya kapsamında L200 4x4 Blizzard modelinde geçerli 100 bin TL’ye varan 24 ay yüzde 0 faiz, diğer versiyonlarda ise 70 bin TL’ye 12 ay vade sıfır faiz seçeneği mevcut. Ayrıca, Space Star’da 36 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, ASX’te 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz ve Outlander’da 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

    Kia

    Ceed modelinin otomatik versiyonunda 9 bin 500 TL’ye varan indirime ek olarak 60 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Manuel şanzımana sahip versiyonda ise 30 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0.59 faiz seçeneği bulunuyor.

    SUV segmentindeki Sportage, Aralık ayına özel olarak 137 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL’ye 12 ay vade yüzde 0.59 faiz seçeneği ile sunuluyor. Picanto,Rio ve Stonic’e ise 30 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0.59 faiz seçeneği ile sahip olunabiliyor.

    Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları
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    Fiat

    Egea ailesi, 50 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor. “Fiat Engelsiz Hareket” programı kapsamında da 31 Aralık 2019’a kadar Fiat markalı bir otomobil almak isteyen engelli sürücülere ücretsiz sürüş aparatı desteği sunuluyor. Fiat Egea, Aralık sonuna dek 32 bin TL peşin, aylık 2 bin TL taksit seçeneğiyle satılıyor.

    Honda

    Honda Civic Sedan modellerinde Aralık ayı sonuna kadar kamu bankaları iş birliği ile 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0.49 faizli 18 ay taksit imkanı sunuluyor. CR-V’de ise Aralık boyunca 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

    Toyota

    Toyota sahiplerine “Kış gelmeden Toyota’ya gelin” diyen Japon üretici ücretsiz check-up’ın yanında tüm lastik ve jantlarda da indirim avantajı sunuyor. Bu kapsamda jantlarda yüzde 10, tüm lastiklerde 4 lastik alımında ise 500 TL’ye varan indirim bulunuyor.



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    Gunpower-storm 5 gün en beğenilen Moueson
    Bugünü kapatmadan renoyu yeniden övdük çok şükür.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Moueson 5 gün Gunpower-storm
    Benden kurtuldunuz artık şikayetleriniz başarıya ulaştı otomobil bölümünden uzaklaştırma almışım bir daha bölüme yazamayacağım . Yinede sizinle tatlı atışmalarımızı özleyeceğim hocam . Kendinize iyi bakın arada sırada benim yerime Megane da tavsiye edin
    Benden kurtuldunuz artık şikayetleriniz başarıya ulaştı [resim] otomobil bölümünden uzaklaştırma almışım bir daha bölüme yazamayacağım . Yinede sizinle tatlı atı...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    eCoLL 4 gün
    Eskiden aralık ayına girince kampanyalarda fiyatlar aşağı inerdi. Şuan bir önceki aya göre 10 bin tl lik bir zam var. Dolar artmadı, malum enflasyon güya düşük.. ee.. fiyat niye artıyor?
    Eskiden aralık ayına girince kampanyalarda fiyatlar aşağı inerdi. Şuan bir önceki aya göre 10 bin tl lik bir zam var. Dolar artmadı, malum enflasyon güya düşük....
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Muhamed.emin 3 gün yeni yorumcu _Köroğlu_
    Alıcaksan sıfır kia bmw reno pejo hyundai citroen
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    _Köroğlu_ 3 gün Muhamed.emin
    Herhangi bir tavsiyede bulunmadım. Anlamadım da neyi almayalım dediğinizi. Olmayan bir otomobili alabiliyorsanız söyleyin bende alayım. (başlık 2.el değil)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    _Köroğlu_ 3 gün Muhamed.emin
    Cerato yok artık. Ced inde dizel otomatiği yok, gelmiyormuş Türkiye ye
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    Muhamed.emin 3 gün yeni yorumcu _Köroğlu_
    almayalım mı yani
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    _Köroğlu_ 3 gün
    Arkadaşlar Kia'nın bu kampanyasında Hurda teşviki ile 130.800 TL olan araca Bayii 136.000 TL istiyor. Hurda aracınız varsa o fiyat diyor. Bu şekilde mi işliyor bu hurda teşviki sistemi ? Tavsiye edermisiniz bu modeli ?

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    Akhenatonnn 3 gün
    ikinci el çöpleri almaktansa sıfır clio 0.9 tce her türlü tercih edilir.
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    BaatılRhymer 4 gün
    Bu fiyatlara sıfır araba alabilmek gerçekten büyük bir şey. En az kazandığımız 2020 birim en az istenen para boşver kampanyayı 100.000 birim. Diyoruz ya "anladık kardeşim yeter artık yazmayın artık şu para mevzularını" diye, hayır! kesinlikle anlamadık anlamıyoruz da. Bu fiyatlara hala gidip sıfır araba alıyorsak aklımızdan zorumuz var arkadaş. Bu rakamlara da bu insanları alıştırdılar. Almakla da bitmiyor mtv'si muayenesi bakım masrafları var da var. Eldekinin üstüne titreme zamanı geldi çoktan...
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    fasttornado 4 gün
    Ne yazık ki yerli araçlar ithal emsallerinden pahalı. Yerli ürün alma konusunda son derece hevesliyken aradaki farkın bütçemi aşması dolayısıyla alamadım. Umarım ithal fiyatlarına çekerler
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    payız 4 gün
    Bunlara kampanya mı denir

    Bu fiyatlara araba almak saçmalık gerçekten
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    Akasha_Ether 4 gün
    Piyasada araç kalmamış ki

    Dün istediğim arabayı bulana kadar ne çektim ben bilirim.

    Bu arada araba alacaklar bu ay alsa iyi olur çünkü ocaktan sonra bir çok avantaj yok olacak. Hurda indirimi gibi.
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    Muhamed.emin 4 gün yeni yorumcu
    Ben kiayı tavsiye ederim hem fiyat olarak hem yakıt olarak hem konfor ve bagaj hacimi olarak makul bir araç bende cerato var aşırı memnunum
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