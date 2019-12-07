Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları

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Açıklanan verilere göre, otomobil satışları 2019’un onbir aylık (Ocak-Kasım) döneminde yüzde 26 daraldı. Fakat otomobil satışlarına Kasım ayı özelinde baktığımızda bir önceki ay yani Ekim’e kıyasla yüzde 20 civarında artış görmekteyiz.

Bu trendi devam ettirmek isteyen markalar, tüketiciler için yıl sonuna özel kampanyalar hazırladı. Aşağıda Renault, BMW ve Mitsubishi gibi markaların hazırladığı kampanyaları sizler için listeledik:

Renault

Türkiye’de üretim yapan markalardan biri olan Renault, anlaşmalı kamu bankalarının yerli üretim yapan markalar için sunduğu düşük faiz kampanyasına devam ediyor. Bu kapsamda Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerini 50 bin TL kredi 36 ay vade için yüzde 0.69 faiz seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuyor.

Renault, Aralık ayında Megane Sedan’ı hurda teşviki ile 105 bin 900 TL’den, Clio HB modelini ise 74 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satıyor. Ticari araç tarafında ise Kangoo Express modelinde 6 bin TL; Kangoo Multix, Master ve Trafic ailesinde 4 bin 500 TL indirim bulunuyor. Ayrıca Renault Kasko’da bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim sunuluyor.

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BMW

Aralık ayın özel kampanya hazırlayan BMW, 5 Serisi’ni 200 bin TL’ye yüzde 0.79 faiz, X1’i 120 bin TL’ye yüzde 0.79 faiz, elektrikli i3 ve i3s modellerini ise 180 bin TL’ye yüzde 0.49 faiz seçeneğiyle sunuyor. Bunun yanı sıra 3 Serisi, X2 ve 2 Serisi Active Tourer modellerinde de 100 bin TL’ye yüzde 0.79 faiz seçeneği bulunuyor.

3 Serisi, X1, X2, 5 Serisi ve 2 Serisi Active Tourer modellerinde 5 bin TL, X3’te ise 20 bin TL’ye varan takas desteği sunan Alman üretici ayrıca herhangi bir BMW modelini online olarak satın almak isteyenlere de çeşitli indirimler sunuyor.

Dacia

Dacia da Aralık ayına özel Sandero ve Duster modellerinde 12 ay vadeli 40 bin TL kredi için sıfır faiz imkanı sunuyor. Yılın son ayında Sandero modeli 74 bin 900 TL’den, Duster ise 87 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Kampanya kapsamında Dokker Van modelinde 6 bin TL, Dokker Combi modelinde de 4 bin 500 TL indirim bulunuyor. Ayrıca Dacia Kasko’da bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

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Citroen

Yeni C5 Aircross’u üç ay önce Türkiye’ye getiren Citroen, söz konusu modeli Aralık ayında 205 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ile satışa sunuyor. Hafif ticari modeli Berlingo’da ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0.59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysee modelleri Aralık kampanyası kapsamında 50 bin TL için 12 ay yüzde 0.59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz ile satılıyor. Söz konusu modellerde nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirim, ticari modellerde ise 3 bin TL indirim sunuluyor.

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Mitsubishi

Yeni L200, Eclipse Cross, ASX ve Space Star modellerinde 2-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yüzde sıfır faiz kampanyası bulunuyor. Eclipse Cross’un 2019 model 4x2 Intense CVT versiyonunda 100 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz; diğer versiyonlarında ise 70 bin TL kredi, 12 ay vade yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

Kampanya kapsamında L200 4x4 Blizzard modelinde geçerli 100 bin TL’ye varan 24 ay yüzde 0 faiz, diğer versiyonlarda ise 70 bin TL’ye 12 ay vade sıfır faiz seçeneği mevcut. Ayrıca, Space Star’da 36 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, ASX’te 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz ve Outlander’da 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Kia

Ceed modelinin otomatik versiyonunda 9 bin 500 TL’ye varan indirime ek olarak 60 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Manuel şanzımana sahip versiyonda ise 30 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0.59 faiz seçeneği bulunuyor.

SUV segmentindeki Sportage, Aralık ayına özel olarak 137 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL’ye 12 ay vade yüzde 0.59 faiz seçeneği ile sunuluyor. Picanto,Rio ve Stonic’e ise 30 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0.59 faiz seçeneği ile sahip olunabiliyor.

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Fiat

Egea ailesi, 50 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor. “Fiat Engelsiz Hareket” programı kapsamında da 31 Aralık 2019’a kadar Fiat markalı bir otomobil almak isteyen engelli sürücülere ücretsiz sürüş aparatı desteği sunuluyor. Fiat Egea, Aralık sonuna dek 32 bin TL peşin, aylık 2 bin TL taksit seçeneğiyle satılıyor.

Honda

Honda Civic Sedan modellerinde Aralık ayı sonuna kadar kamu bankaları iş birliği ile 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0.49 faizli 18 ay taksit imkanı sunuluyor. CR-V’de ise Aralık boyunca 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

Toyota

Toyota sahiplerine “Kış gelmeden Toyota’ya gelin” diyen Japon üretici ücretsiz check-up’ın yanında tüm lastik ve jantlarda da indirim avantajı sunuyor. Bu kapsamda jantlarda yüzde 10, tüm lastiklerde 4 lastik alımında ise 500 TL’ye varan indirim bulunuyor.