Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş haziran ayında da sürüyor. Markalar fiyat listelerini güncelleyerek kur farkını fiyatlara zam olarak yansıtmaya başladı. Peki sıfır otomobil fiyatlarında son durum ne? Gelin hep birlikte bakalım.

Tesla

Tesla, kısa bir süre önce Türkiye'de satılan Model Y'nin fiyatlarına 100 bin TL civarında zam yaptı. Böylece, elektrikli otomobilin en ucuz arkadan itişli versiyonu 1.732.765 TL'ye yükseldi. En pahalı versiyon olan Model Y AWD Performance ise 1.907.193 TL'lik yeni fiyatıyla 2 milyon bandına yaklaştı.

Toyota

Toyota da haziran ayında zam yapan ilk markalardan biri oldu. Toyota haziran ayı fiyat listesine baktığımızda fiyatların ortalama yüzde 4 arttığını görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse; geçen ay 781.150 TL olan Toyota Corolla 1.5 Vision'ın fiyatı haziran ayında 812.400 TL olarak karşımıza çıkıyor. Diğer modellerde de durum aynı.

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Opel

Opel tarafında da durum farklı değil. Güncel fiyat listesinde ortalama yüzde 6 zam yapıldığı görülüyor. Geçen ay Opel Corsa'nın 75 beygirlik 1.2 benzinli manuel versiyonu 604.900 TL liste fiyatına sahipken haziran ayında fiyat 641.900 TL'ye yükseldi. Opel Mokka fiyatı da artık 1.057.900 TL'den başlıyor.

Bunların dışında Hyundai, Peugeot, Chery ve Citroen gibi pek çok marka şu anda fiyat listelerini güncelliyor. Bu markalarda da ortalama yüzde 4-6 aralığında bir zam görmek sürpriz olmayacak.

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Sıfır otomobil fiyatlarına Haziran zamları yansımaya başladı