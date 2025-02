Sinemada bu hafta: Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, Rüzgara Bırak, The Gorge (14 Şubat 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında on yeni film gösterime giriyor. Onların yanı sıra, sevilen bilim-kurgu filmi Her de yıllar sonra yeniden sinema salonlarına dönüyor. Vizyon takviminde bu haftanın öne çıkan yapımı yeni Marvel filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya oluyor. Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika rolünü devraldığı Cesur Yeni Dünya'ya dair ilk yorumlar pek iyi olmasa da filmin gişede geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Diğer yandan başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in korku türündeki yeni filmi Presence da ülkemizde bu hafta gösterime giriyor. Bu hafta sinemada yerli film izlemek isteyenler içinse haftanın öne çıkan yapımı Aşk Sadece Bir An oluyor. İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World)

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'nde bugüne kadar Falcon olarak izlediğimiz Sam Wilson'ın Kaptan Amerika rolünü devraldığı ilk film olan Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya bu hafta gösterime giriyor.

Yönetmen : Julius Onah

: Julius Onah Oyuncular : Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito

: Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito Tür: Macera, Fantastik

The Falcon and the Winter Soldier dizisinin sonunda Kaptan Amerika rolünü devralan Wilson, Cesur Yeni Dünya'da kendisini uluslararası bir krizin ortasında buluyor. Yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile görüşmeye giden Wilson, bu sırada başkana suikast girişiminde bulunulmasıyla birlikte tehlikeli bir komplonun içine çekiliyor.

2️⃣ Varlık (Presence)

Tam Boyutta Gör Ocean's Eleven, Traffic, Erin Brockovich gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Steven Soderbergh, bu kez korku türünde bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Yönetmen : Steven Soderbergh

: Steven Soderbergh Oyuncular : Lucy Liu, Julia Fox, Callina Liang, Chris Sullivan

: Lucy Liu, Julia Fox, Callina Liang, Chris Sullivan Tür: Psikolojik Gerilim, Korku

Bir aile, banliyödeki yeni evlerine yerleştikten sonra burada yalnız olmadıklarını fark eder. Yeni evlerine huzursuz bir ruh dadanmıştır. Elbette Soderbergh bu perili ev hikâyesini sıradan bir yaklaşımla ele almıyor. Bunun yerine tüm hikâye ruhun perspektifinden anlatılıyor.

3️⃣ Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor (Bridget Jones: Mad About the Boy)

Tam Boyutta Gör Özellikle 2000'lerin başında epey popüler olan Bridget Jones serisi, yıllar sonra bir devam filmiyle geri dönüyor.

Yönetmen : Michael Morris

: Michael Morris Oyuncular : Renée Zellweger, Leo Woodall, Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor

: Renée Zellweger, Leo Woodall, Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor Tür: Romantik Komedi

Bridget bir kez daha yalnızdır, mutlu bir yuva kurduğu Mark dört yıl önce Sudan'da bir insani yardım görevi sırasında öldürüldüğünde dul kalmıştır. Artık iki çocuk annesidir ve duygusal bir belirsizlik içinde sıkışıp kalmıştır. Aşka doğru yeni bir yol çizmesi için arkadaşlarından ve ailesinden baskı gören Bridget, işe geri döner ve hayalperest genç bir adam tarafından takibe alındığı flört uygulamalarını denemeye başlar. Artık iş, ev ve romantizm arasında hokkabazlık yapan Bridget, okuldaki mükemmel annelerin yargılarıyla boğuşur, babasının yokluğuyla mücadele eden çocukları için endişelenir ve oğlunun aşırı mantıklı fen öğretmeniyle bir dizi garip etkileşime girer.

4️⃣ Aşk Sadece Bir An

Tam Boyutta Gör Bu hafta yerli filmler arasında öne çıkan yapım, sürükleyici bir aşk hikâyesi anlatan Aşk Sadece Bir An.

Yönetmen : Mustafa Kotan

: Mustafa Kotan Oyuncular : Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş, Gonca Vuslateri, Diren Polatoğulları, Emre Kınay, Burcu Kara, Teoman, Tuba Ünsal, Gügen Öz

: Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş, Gonca Vuslateri, Diren Polatoğulları, Emre Kınay, Burcu Kara, Teoman, Tuba Ünsal, Gügen Öz Tür: Drama

Rüzgar bir bar çalışanıdır. Arkadaşı Ferit bir gün kendi taksisine çıkması için Rüzgar’dan yardım ister. Rüzgar taksideyken Hayal’le tanışır ve aşık olurlar. Hayal’in ailesi bu durumu öğrenir ama bu ilişkiye izin vermez. Rüzgar’ın bir katil olduğunu öğrenmişlerdir ancak olayın aslı Rüzgar’ın babası annesini öldürmüştür ve olayı Rüzgar’ın üzerine yıkmışlardır. Hayal’in babası Rüzgar’a kızıyla olamayacağını söyler, onu aşağılar ve tehdit eder. Buna rağmen Rüzgar Hayal’den ayrılmaz. İlişkileri devam ederken bir motosiklet yarışına katılır. Hayal’in babasının kurduğu cümleler aklına geldiğinde kaza yapar ve yoğun bakıma kaldırılır. Ailesi bu sırada Hayal’i başka bir şehre götürür. Rüzgar bir süre sonra toparlanır ve Hayal’le tekrar karşılaşır. Ancak bu aşk uzun sürmeyecektir.

5️⃣ Emmanuelle

Tam Boyutta Gör Fransız erotik film serisi Emmanuelle, yıllar sonra yeni versiyonuyla beyaz perdeye dönüyor. Bu kez kadın bir yönetmenin elinden çıkan Emmanuelle, bu karaktere farklı bir bakış getirmeyi hedefliyor.

Yönetmen : Audrey Diwan

: Audrey Diwan Oyuncular : Noemie Merlant, Naomi Watts, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang

: Noemie Merlant, Naomi Watts, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang Tür: Drama, Romantik

Emmanuelle, iş için Hong Kong'a gider. Ancak beklemediği şey, bu gezinin kendisini ve arzusunu yeniden keşfetmesine yardımcı olacağıdır. Gizemli Kei ile tanıştığında Emmanuelle'in hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

6️⃣ Zatonya: Yeni Dünya

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları artan yerli animasyon filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Yönetmen : Mustafa H. Öztürk

: Mustafa H. Öztürk Tür: Animasyon

Zatonya, hareketli ve huzurlu bir kasabadır. Ancak kasabanın mucidi Sırrı Usta, yeni icadıyla yanlışlıkla boyutlar arası bir kapı açar ve kasaba halkının bir kısmını modern, kaotik bir dünyaya sürükler. Neon ışıklı, dev gökdelenlerle dolu bu dünyada, Lidyalı Emmi fırsatçılığıyla ticari çıkarlarını düşünürken, Tunç ve Fikri yeni düzene uyum sağlamaya çalışır. Ancak gelecekten geldiğini söyleyen Heymen isimli gizemli kişi işlerin daha da karmaşık hale gelmesine sebep olur. Zatonya halkı, kendi dünyalarına dönmek ve tarihlerini korumak için mücadele ederken hem bireysel hem de toplumsal değerlerini sorgular. Alışık olmadıkları bu modern dünyanın içinde kendi yollarını bulmaya çalışan ekip Sırrı Usta’nın önderliğinde unutulmayacak bir maceraya atılır.

7️⃣ C Takımı 2

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek bir diğer yerli film de C Takımı 2 olacak. Film, adından da anlaşılacağı üzere geçtiğimiz yıl çıkan C Takımı'nın devam filmi.

Yönetmen : Özgür Bakar

: Özgür Bakar Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir

Ekip, Orhan’ın adamlarından kaçarken gittikleri Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur kalır, Murtaza Ağa’nın çiftliğine sığınarak burada hem gözlerden uzak kalmak hem de geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Murtaza Ağa acımasız ve cimri bir ağa olmasıyla tanınmaktadır. Ekip tam da canından bezmişken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen telefonla apar topar çiftlikten kaçarak Kastamonu’ya gitmek zorunda kalır. Giderken Murtaza Ağa’nın hem parasını çalarlar hem de kızını kaçırırlar.

8️⃣ Kutup Köpekleri 2 (Alla ricerca dell'idolo artico)

Tam Boyutta Gör İtalya yapımı animasyon filmi Kutup Köpekleri 2, bu hafta gösterime girecek bir diğer animasyon filmi olacak.

Yönetmen : Luca Scanferla, Alessandro Scaretti

: Luca Scanferla, Alessandro Scaretti Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Seslendirme: Bianca Alessandra Ara, Flaminia Fegarotti, Tim Fritz

Kutup Köpekleri 2, Kuzey Kutup Bölgesi’nin sevimli kasabası Taigasville’de Swifty, P.B, Jade ve dostlarının yeni macerasını anlatıyor.

9️⃣ Zeccac

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek bir diğer yerli yapım da korku türündeki Zeccac olacak.

Yönetmen : Anastasiya Budakva

: Anastasiya Budakva Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Mustafa Koçak, Melike Vural, Irmak Horan

Yaren küçük bir kasabada öğretmenlik yapmaktadır. Burak ile evlenmek üzere olan Yaren, Evlenmeden önce en yakın arkadaşı olan Aysel’in ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar. Bilmediği gerçek, canından çok sevdiği eşi Burak, Aysel’i karnındaki bebeği ile birlikte öldürmüştür. Çok zengin olan Burak evlendikten sonra iflas ettiği için derme çatma bir baba evine yerleşmiştir. Psikolojisi alt üst olan Yaren’e bir musallat başlamıştır. Gittikçe kötüye giden evlilik ve büyüyen sorunlar içinden çıkılmaz hal almaya başlarken musallat son evreye geçer ve evin kapısından içeriye girer. Korku dolu anlar başlarken gizli gerçeklerin ardındaki daha gizli gerçekler ortaya çıkar.

🔟 Yarasaların İstilası: Değirmen

Tam Boyutta Gör Kendi imkânlarıyla çektiği filmlerle tanınan Gani Rüzgar Şavata, bu kez korku türünde bir filmle izleyicini karşısına çıkıyor.

Yönetmen : Gani Rüzgar Şavata

: Gani Rüzgar Şavata Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Gani Rüzgar Şavata, Neslihan Acar, Yalçın Dümer

Efsane ye göre yüzlerce Asır önce insan oğlu zulmün intikamını almak için gözleri görmeyen uçan yaratıklar zaman yolculuğunda o unutulmaz günü secerler... Gazeteci kaptan ve bazı köylüler gündüzü gece ye cevirmesini kaptan tanık olur.

Bonus: Aşk (Her)

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen bilim-kurgu filmlerinden olan Her, bu hafta beyaz perdeye geri dönüyor. İlk çıktığı dönemde de çok konuşulan film, ChatGPT'nin sesli konuşma özelliği kazanmasıyla birlikte yeniden gündeme taşınmıştı.

Yakın bir gelecekte geçen film, "dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemi" olarak lanse edilen OS1'i satın alan yalnız bir adama odaklanıyor. OS1'in sesli asistanı Sam ile kısa sürede bağ kuran Theodore, bu yapay zekaya karşı gitgide daha derin duygular beslemeye başlıyor. Yönetmen Spike Jonze, duygu dolu bu filmde insanlarla yapay zeka arasındaki ilişkiye dokunaklı bir yorum getiriyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta Netflix ve Amazon Prime Video gibi platformlar nispeten sönük bir hafta geçiyor. Netflix'te haftanın öne çıkan yapımı Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak olacak. Diğer yandan Apple TV+ ise merakla beklenen yeni filmi The Gorge'u bu hafta sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

1️⃣ Rüzgara Bırak

Tam Boyutta Gör Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Netflix, Sevgililer Günü vesilesiyle 14 Şubat'ta Netflix'te izleyici ile buluşuyor.

Yönetmen : Engin Erden

: Engin Erden Oyuncular : Hande Erçel, Barış Arduç, Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Şebnem Dönmez

: Hande Erçel, Barış Arduç, Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Şebnem Dönmez Tür : Romantik

: Romantik Yayın Tarihi : 14 Şubat

: 14 Şubat Platform: Netflix

Şehirli iş kadını Aslı ve Çeşmeli keyfine düşkün sörfçü Ege, aynı şirketin vârisleridir. Bu iki farklı kişilik, yönetim kurulunda el ele verince ortak yönlerini keşfedecektir.

2️⃣ The Gorge

Tam Boyutta Gör Anya Taylor-Joy (Furiosa, The Queen's Gambit) ve Miles Teller (Top Gun: Maverick)'ın başrollerini paylaştığ The Gorge, Apple'ın son dönemdeki en dikkat çekici orijinal filmleri arasında yer alıyor.

Yönetmen : Scott Derrickson

: Scott Derrickson Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver

: Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yayın Tarihi : 14 Şubat

: 14 Şubat Platform: Apple TV+

Doctor Strange ve Sinister gibi filmlerle tanınan Scott Derrickson'ın yönettiği The Gorge, şeytani varlıkların dolaştığı gizemli bir vadide geçiyor. Anya Taylor-Joy ve Miles Teller, bu varlıkların dünyamıza geçmemesi için vadinin iki tarafına yerleştirilen iki keskin nişancıyı canlandırıyor. Biri Amerikalı, diğeri Rus olan bu iki keskin nişancının dış dünyayla ve birbirleriyle iletişim kurmaları yasaklanmış olsa da vadide işler ters gitmeye başlayınca, birlikte hareket etmeleri kaçınılmaz oluyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

1️⃣ The Brutalist

Tam Boyutta Gör En İyi Film dâhil 10 dalda Oscar adaylığı alan The Brutalist, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra şimdi de dijitale geliyor.

Yönetmen : Brady Corbet

: Brady Corbet Oyuncular : Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn

: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn Tür : Drama

: Drama Yayın Tarihi: 18 Şubat

Savaş sonrası Avrupa'dan kaçan vizyoner mimar László Toth, savaş sırasında değişen sınırlar ve rejimler nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı hayatını, işini ve karısı Erzsébet ile evliliğini yeniden inşa etmek için Amerika'ya gelir. Yeni ve yabancı bir ülkede tek başına kalan László, Pennsylvania'ya yerleşir. Zengin ve önde gelen sanayici Harrison Lee Van Buren, inşaat konusundaki yeteneğinin farkındadır. Ancak güç ve mirasın ağır bir bedeli vardır...

The Brutalist eleştirmenler tarafından 2024'ün en iyi filmlerinden biri olarak değerlendiriliyor olsa da 3.5 saatlik bir arthouse filmi olmasıyla herkese hitap etmediğini not düşmemiz gerekiyor.

2️⃣ Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King)

Tam Boyutta Gör Aralık ayında gösterime giren yeni Aslan Kral filmi gişede haftalarca seyirci çektiği için dijitale gelmesi epey zaman aldı. Ancak film nihayet bu hafta öde-izle servislerinde yerini alacak.

Yönetmen : Barry Jenkins

: Barry Jenkins Seslendirme : Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Seth Rogen

: Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Seth Rogen Tür : Macera, Animasyon

: Macera, Animasyon Yayın Tarihi: 18 Şubat

Mufasa: The Lion King bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin büyük bir bölümü ilk filmin öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Simba'nın ilk filmde kaybettiği babası Mufasa yer alıyor. Tanzanya'nın Gurur Topraklarının kralı olan Simba, çocuklarına babası Mufasa'nın hikâyesini anlatıyor. İlk filmin arkasındaki isim olan Jon Favreau, bu kez projede yer almıyor. Mufasa: The Lion King, Moonlight ve If Beale Street Could Talk gibi ödüllü iki filme imza atan Barry Jenkins'in imzasını taşıyor.

3️⃣ Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig)

Tam Boyutta Gör İran'dan kaçmak zorunda kalan yönetmen Mohammad Rasoulof'un son filmi, bu yıl Cannes Film Festivali'nde en çok konuşulan filmlerden biri oldu. Cannes'da Jüri Özel Ödülü ve Fipresci Ödülü’ne layık görülen film Almanya tarafından da Oscar aday adayı olarak seçildi.

Yönetmen : Mohammad Rasoulof

: Mohammad Rasoulof Oyuncular : Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi, Missagh Zareh, Soheila Golestani

: Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi, Missagh Zareh, Soheila Golestani Tür : Dram, Gerilim

: Dram, Gerilim Yayın Tarihi: 18 Şubat

Iman, İran’ın karmaşık politik ikliminde paranoya ile boğuşmakta olan bir hakim ve bir aile babasıdır. Silahının kaybolduğunu fark ettiğinde karısından ve kızından şüphelenir. Ülkede sosyal kurallar parçalanıp, halk sokaklara dökülürken, Iman aile bağlarını iyice geren acımasız kurallar uygulamaya başlar.

4️⃣ Ölümcül Uçuş (Flight Risk)

Tam Boyutta Gör Mel Gibson'ın yönettiği Flight Risk ülkemizde henüz gösterime girmemiş olsa da ABD'de yaklaşık bir ay önce vizyona girdi. Bu yüzden artık bu hafta itibarıyla öde-izle servislerinde yerini alıyor.

Yönetmen : Mel Gibson

: Mel Gibson Oyuncular : Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace

: Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yayın Tarihi: 14 Şubat

Flight Risk'te Mark Wahlberg, tehlikeli bir görevi kabul eden bir pilota hayat veriyor. Bu pilotun, aranan bir kaçağı mahkemeye teslim etmeye götüren bir dedektifi sağ salim yerine ulaştırması gerekiyor. Ancak Alaska'nın ıssız toprakları üzerinden geçtikleri sırada uçaktaki gerginlik artmaya, maskeler düşmeye başlıyor.

5️⃣ Kusursuz Arkadaş (Companion)

Tam Boyutta Gör Kusursuz Arkadaş, görünürde bir aşk filmi olsa da hikâyeye bilim-kurgu unsurları katarak izleyicileri sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Yönetmen : Drew Hancock

: Drew Hancock Oyuncular : Sophie Thatcher, Jack Quaid, Rupert Friend, Lukas Gage

: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Rupert Friend, Lukas Gage Tür : Gerilim, Bilim-Kurgu

: Gerilim, Bilim-Kurgu Yayın Tarihi: 18 Şubat

Film, bir milyarderin ölümünün domino etkisi yarattığı olayları konu ediniyor. Ama bunu yaparken işin içine bilim-kurgu unsurlarından beslenen bir sürpriz ekliyor.

6️⃣ The Last Showgirl

Tam Boyutta Gör The Last Showgirl, özellikle başrolündeki Pamela Anderson'ın güçlü performansıyla geçtiğimiz yıl adından söz ettirdi.

Yönetmen : Gia Coppola

: Gia Coppola Oyuncular : Pamela Anderson, Brenda Song, Kiernan Shipka, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis

: Pamela Anderson, Brenda Song, Kiernan Shipka, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis Tür : Drama

: Drama Yayın Tarihi: 18 Şubat

Pamela Anderson filmde artık yaşlanmakta olan bir dansçıya hayat veriyor. 30 yıldır başarıyla devam eden gösterisi iptal edilince, kendisine yeni bir yol çizmesi gerekiyor.

7️⃣ Love Me

Tam Boyutta Gör Bu tuhaf bilim-kurgu filminin başrollerinde Kristen Stewart ile Steven Yeun yer alıyor.

Yönetmen : Andrew Zuchero, Sam Zuchero

: Andrew Zuchero, Sam Zuchero Oyuncular : Kristen Stewart, Steven Yeun

: Kristen Stewart, Steven Yeun Tür : Romantik, Bilim-Kurgu

: Romantik, Bilim-Kurgu Yayın Tarihi: 18 Şubat

Son derece düşük bütçeli, bağımsız bir bilim-kurgu olan Love Me, aşkın gelecekte evrileceği noktaları inceliyor. İnsanlığın dünyadan silindiği kıyamet sonrası bir dünyada geçen Love Me, internet üzerinden tanışıp birbirlerine aşık olan bir uydu ile akıllı bir şamandıranın hikâyesini anlatıyor.

