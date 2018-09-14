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Hangeldiyev reklam ajansı sektörde devrim yaratmayı amaç edinmiştir

Hangeldiyev reklam ajansı merak edilen sorulara yanıt verdi. Diğer reklam ajanslarından farkınız nedir? Reklamcılık sektörüne neden bu kadar kızgınsınız? Merak edilen soruların yanıtları burada:
8 ay
2,1b
1
4
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hangeldiyev reklam ajansı sektörde devrim yaratmayı amaç edinmiştir
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Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Tabii. Ben Atamyrat Hangeldiyev, Hangeldiyev reklam ajansının kurucusuyum. Türkmenistan’da doğdum, 2011 senesinde Türkiye’ye geldim. O zamandan beri kendi işlerimle ilgileniyorum.

Tam olarak 2013 yılında firmalara SEO ve diğer dijital pazarlama hizmetlerini sunmaya başladım. Aynı zamanda SEOamk.com (SEO ve arama motoru kavramı) sitesinin kurucusuyum. Fakat marka değişikliği yaparak yola Hangeldiyev.com ile devam etmeye karar verdik.

Peki sizin diğer reklam ajanslarından farkınız nedir?

Herkes bilir, internetin yaygınlaşmasıyla geleneksel reklam ajanslarının yerini dijital reklam ajansları yer aldı. Bu ajansların çoğu sadece Google Ads (eski adı AdWords) ve Facebook reklam platformlarına odaklanmış haldeler. Fakat bu yeni nesil ajanslar geleneksel ajansların yaratıcılık ruhunu devralmayı unuttular. Bu ajansları inceleyebilirsiniz, neredeyse hiçbirinin yaratıcı departmanı bulunmamaktadır, dolayısıyla creative director dediğimiz yaratıcı yönetmen de bulunmamaktadır. Metin yazarlarının yerini reklamcılıktan anlamayan içerik yazarları yer aldı. Oysa ki yaratıcı yönetmen, metin yazarı gibi kişiler reklam ajansı için yaşamsal önemdedir.

İşte, Hangeldiyev reklam ajansı da bu boşlukları ve eksiklikleri gidererek azimli müşterilerini satış yapan ve yaratıcı reklam kampanyaları ile büyütmektedir.

Reklamcılık sektörüne neden bu kadar kızgınsınız?

Gerçeği söylemek gerekirse, aslında çocukluğumdan beri bu yozlaşmış sektöre sinirliyim. Televizyonda, internet sitelerinde, reklam panolarında, gazetelerde, dergilerde gördüğümüz reklamların hemen hemen hiçbiri satış yapamamaktadır. Bununla da kalmayıp tüketicilerin zekasını küçümsemektedirler. Bu reklamların çoğundan büyük reklam ajansları sorumludur. Satış çabası ile hiçbir şey satamazsınız, insanları ürkütürsünüz. Ancak yaratıcılık ruhunu kaybetmiş bu ajanslar bunu bir türlü anlayamadı, ve hala da "En iyisi biziz", "Bizim markamızı seçin", "Türkiye’nin bir numarasıyız" gibi saçma sapan aşırı iddialarla ve mesajlarla satış yapmaya çalışırlar. Ancak inanın, insanlar bu tür reklamları otomatik olarak görmezden gelirler.

Hangeldiyev reklam ajansının sunduğu hizmetlerden bahseder misiniz?

Aslında Hangeldiyev reklam ajansı internet reklamcılığına odaklanmış haldedir. Fakat SEO yani arama motoru optimizasyonu da artık reklamcılığa dönüştü, Google algoritması iyice geliştiği için en ufak spam çalışmayı direkt tespit edebilmektedir. Google Ads ve Facebook reklam hesap yönetimi, dönüşüm oranı optimizasyonu ve SEO hizmeti sunmaktayız. SEO hakkında detaylı bilgi için https://hangeldiyev.com/seo/ sayfasına göz atın.

SEO nasıl reklamcılığa dönüştü?                              

Çok değil, 2014 yılında bile 400-500 TL masrafla bir siteyi aylık milyonlarca kere aranan aşırı rekabetli kelimelerde Google’da ilk sayfaya yükseltebiliyordunuz. Çünkü Google algoritması henüz gelişmemişti ve dolayısıyla da spam çalışmalarını tespit edemiyordu.

Fakat Google artık çok zeki. En ufak spam çalışmayı kısa süre içinde tespit edebilmektedir. SEO’nun %90’ı link alma ile ilgilidir. Rastgele bir siteden link alırsanız bu spam bir çalışma olur. Ancak ilgili ve popüler sitelerden, trafiği yüksek haber sitelerinden kaliteli içerikle link aldığınız zaman Google’da yükselebiliyorsunuz. Fakat link alırken de birçok detaya dikkat etmek gerekir. Linklere ne kadar çok ilgili kullanıcı tıklayıp sitenizi ziyaret ederse o kadar çok değerli hale gelir. Gördüğünüz gibi bu anlattığım tekniğin aslında reklamcılıktan farkı yok.

Dönüşüm oranı optimizasyonu dediğiniz şey nedir peki?

Dönüşüm oranı optimizasyonu’nun amacı daha fazla insanı müşteriye dönüştürmektir. Sitenizde ziyaretçinin dikkatini dağıtan öğeleri, satın almalarını engelleyen herhangi bir problemi ortadan kaldırıp satışlarınızı önemli ölçüde arttırabilirsiniz. Tabii ki bu söylediğim kadar kolay bir süreç değildir. Bitmek bilmeyen A/B ve çok değişkenli testler, anketler, araştırmalar yapmalısınız.

Dönüşüm oranı optimizasyonu’nun gücünü şu şekilde anlatayım:

Diyelim ki sitenizi ziyaret eden 1000 kullanıcıdan sadece 12 tanesi ürün veya hizmetinizi satın alıyorsa, sitenizin dönüşüm oranı %1.2’dir. Bu sayıyı birkaç A/B veya çok değişkenli test ile %1.8 yapabilirseniz satışlarınızı %50 arttırmış olursunuz.

Ajansınız ile ilgili planlarınız nedir peki?

Şu anda müşterilerimizin yarısından fazlası yabancıdır. Bu yüzden önümüzdeki günlerde New York şehrindeki Manhattan bölgesinin Madison Caddesi’nde de ofis açmayı düşünüyoruz. Nitekim orası da yıllardır yozlaşmış durumdadır.



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Conart 3 ay
Conart Danışmanlık olarakta herzaman yanınızdayız.
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espobilisim 3 ay
Espo Bilişim olarak sizede başarılar dileriz. :)
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cubbala 5 ay
Morinek reklam ajansı olarak çözüm ortağımız Hangeldiyev reklam ajansına başarılar dileriz.
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DH Misafiri 6 ay
Bu Hangeldiyev en iyi İstanbul reklam ajanslarından biridir. Baya araştırdım ben de.
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