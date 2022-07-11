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    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - Temmuz 2022

    Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobillerin Temmuz 2022 itibarıyla güncel fiyatlarını listeledik ve daha önce de mevcutta olan modellerin Mart ve Mayıs fiyatlarıyla karşılaştırdık.
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    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de elektrikli otomobilleri kapsayan bir ÖTV düzenlemesi yapıldı. Bu kapsamda az sayıda olsa da bazı modellerin fiyatlarında düşüş yaşandı. Biz de sizler için Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarını derledik.

    Öncelikle yapılan ÖTV düzenlemesinden etkilenen modellerle başlayalım. Hyundai Kona Elektrik'in fiyatı düzenleme sonrası 922.000 TL'den 811.523 TL'ye geriledi. Çinli C-SUV Seres 3'ün fiyatı ise 1.170.000 TL seviyesinden 920.000 TL'ye düştü. Skywell ise ÖTV düzenlemesi sonrası %10 ÖTV indirimiyle gelen ET5 Premium Line versiyonunu 915.000 TL'den satışa sundu.

    184 beygirlik elektrikli MINI Cooper SE, düzenleme öncesi 1.198.000 TL başlangıç fiyatıyla satılıyordu. Güncel olarak bu versiyonun fiyatı da 825.473 TL'ye kadar düşmüş durumda. Kısa süre önce tanıtımı yapılan Subaru Solterra'nın 1.665.900 TL'lik başlangıç fiyatı ise güncel olarak 1.485.930 TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları Temmuz 2022
    Model Fiyat-Mart 2022 Fiyat-Mayıs 2022 Fiyat-Temmuz 2022
    Hyundai Kona Elektrik 100 kW 726.500 TL 786.300 TL 811.523 TL
    Renault ZOE 80 kW 586.000 TL 662.900 TL 739.900 TL
    Seres 3 770.000 TL 890.000 TL 920.000 TL
    Skywell ET5 Premium Line - - 915.000 TL
    Skywell ET5 Premium Plus 1.218.000 TL 1.396.000 TL 1.420.000 TL
    MINI Cooper SE Inspired - 1.123.381 TL 825.473 TL
    MINI Cooper SE Resolute Edition - 1.126.968 TL 828.069 TL
    Subaru Solterra e-Xtreme - - 1.485.730 TL
    Subaru Solterra e-Xclusive - - 1.559.807 TL
    Subaru Solterra e-Xcellent - - 1.650.865 TL
    Volvo XC40 Recharge - 1.354.647 TL 1.550.395 TL (2023 MY)
    Jaguar I-Pace SE 2.020.645 TL 2.318.572 TL 2.489.389 TL
    Jaguar I-Pace HSE 2.219.329 TL 2.546.708 TL 2.721.944 TL
    BMW i4 eDrive40 - 2.055.400 TL 2.190.900 TL
    BMW i4 M50 - 2.673.600 TL 2.851.700 TL
    BMW iX3 1.945.000 TL 2.216.500 TL 2.363.500 TL
    BMW iX xDrive40 First Edition Essence 2.636.500 TL 2.972.200 TL 3.169.500 TL
    BMW iX xDrive40 First Edition Sport  2.654.900 TL 2.993.000 TL 3.191.700 TL
    Mercedes EQA 350 1.446.500 TL 1.533.000 TL 1.746.000 TL
    Mercedes EQB 350 - 1.560.500 TL 1.777.500 TL
    Mercedes EQC 300 1.876.000 TL 2.005.000 TL 2.316.500 TL (EQC 400)
    Mercedes EQE 350+ - 2.379.500 TL 2.710.500 TL
    Mercedes EQS 350 - 3.282.500 TL 3.740.000 TL
    Mercedes EQS 580 4.207.500 TL 4.459.500 TL 5.182.500 TL
    Mercedes EQS AMG 53 4.650.000 TL 4.928.500 TL 5.615.000 TL
    Kia EV6 Prestige Long Range - - 2.009.900 TL
    Kia EV6 GT-Line Long Range - - 2.117.900 TL

    Listemize tam olarak bir elektrikli otomobil olmasa da Citroen Ami'yi de dahil edecek olursak, 6 kW motora ve 75 km menzile sahip aracın 219.000 TL fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Porsche Taycan'ın fiyat listesi yayınlanmıyor ancak Mayıs ayında Taycan'ın 4 milyon TL, Taycan 4S'in de 4.5 milyon TL civarından başladığını öğrenmiştik.

    Söz konusu modellerin iç ve dış tasarımlarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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