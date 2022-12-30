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    DonanımHaber'de yılın en çok öne çıkarılan haberleri

    DH okurlarının en çok öne çıkardığı haberlerle karşınızdayız. İşte okurlarımızın oylarıyla belirlenip DonanımHaber gündemine oturan o haberler:                  
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    DonanımHaber'de 2022'nin en çok öne çıkarılan haberleri Tam Boyutta Gör

    Bilim ve teknoloji dünyası adına dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Bizler de DonanımHaber olarak, yıl boyu yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Gelin şimdi de 2022 yılını arkamızda bırakırken, DH'de gündem olan haberlere yakından bakalım

    2022'de en çok öne çıkarılan haberlerimiz

    2022'nin en çok okunan ve en çok yorum alan haberlerinin ardından şimdi de DonanımHaber'de yılın en çok öne çıkarılan haberleriyle karşınızdayız. İşte okurlarımızın öne çıkar butonunu kullanarak DH'de gündem haline getirdiği o haberler:

    1. Samsunlu gençlerin, kargo paketlerini dayanıklı hale getiren projesi dünya şampiyonu oldu
    2. Benzin ve mazota yeni zam: Motorin zammı 1 liranın üzerinde
    3. TurkNet’e büyük zam! İşte yeni TurkNet fiyatları
    4. 2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara uygulanacak zam miktarı belli oldu
    5. Mazota dev bir zam daha!
    6. Benzin ve mazota zam bombardımanı sürüyor
    7. E-devlet hacklendi iddiası: Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çalındı
    8. Benzin ve mazota yeniden zam geldi: Bu geceden itibaren geçerli olacak
    9. Benzine zam durmuyor: 1.07TL daha!
    10. Benzin ve motorine 1,5 liranın üzerinde büyük zam
    11. Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi arttı
    12. TRT bandrol ücretine zam geldi: Telefon ve otomobillere zam geliyor
    13. Port ücretindeki artış nedeniyle TurkNet'e zam geldi
    14. Microsoft, Call of Duty ve Diablo geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın alıyor
    15. Disney+ platformundan Türkiye'ye özel ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL
    16. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne? Geçiş ücreti, açılış tarihi ve dahası
    17. Benzin ve mazota bir zam daha
    18. Benzin ve mazota büyük zam bekleniyor (Güncelleme)
    19. Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı!
    20. Steam, Türkiye için önerilen dolar kurunu 2.10'dan 11'e yükseltti
    21. İnsansız savaş uçağımızın görselleri geldi
    22. İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiber internet eleştirisi
    24. eBay, Gittigidiyor'u kapatıyor: Satışlar durdurulacak!
    25. Türk Telekom'dan yüzde 67 zam hakkında açıklama
    26. Benzine 71 kuruş zam geldi: Bu geceden itibaren yansıyacak
    27. Sony: Savaş sonrası harabelerde kurulan Japon mucizesi 76 yaşında
    28. Apple'dan 2022'nin ilk zammı geldi! iPhone fiyatları ne kadar oldu?
    29. Akbank kredi kartı ekstreleri ikiye katlandı! İşte Akbank'tan ilk açıklama
    30. Sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi
    31. IMEI kopyalamayı sona erdirecek düzenleme: 1 yıl sinyal vermeyen telefonlar kapatılacak!
    32. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
    33. Yenilenen PS Plus sisteminin oyunları belli oldu
    34. Samsung'un telefonları gizlice yavaşlattığı ortaya çıktı
    35. Netflix Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik fiyatları
    36. Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kaldırıldı
    37. TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı: İşte tasarımı
    38. Gençlerin telefon ve bilgisayar alımını kolaylaştıran düzenleme yolda!
    39. Otomobillerin ÖTV matrahı güncellendi: Yeni ÖTV oranları açıklandı
    40. Düzenleme yayımlandı: Sahte indirim dönemi sona eriyor
    41. Twitter, artık Elon Musk'ın! İşte 44 milyar dolarlık tarihi satın alım
    42. Yurt dışına çıkış harcına yüzde 200 zam!
    43. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrikte kademeli tarife limiti değişti
    44. 2022'de köprü, otoyol ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar zamlandı?
    45. YouTube çıldırtacak: Videodan önce beş reklam göstermeye başladı
    46. Yüksek internet fiyatlarına isyan eden adam kendi internet servisini kurdu
    47. B sınıfı ehliyetle 125 CC'ye kadar motosiklet kullanılsın talebi
    48. Yenilenmiş PS Plus sisteminin Türkiye fiyatı belli oldu
    49. Yeni yasaya göre 2022 yurtdışından telefon getirme şartları neler?
    50. Mobil bankacılık uygulamasının açığını kullanarak 16 milyar TL'lik vurgun yaptılar
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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