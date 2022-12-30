DonanımHaber'de yılın en çok öne çıkarılan haberleri

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Bilim ve teknoloji dünyası adına dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Bizler de DonanımHaber olarak, yıl boyu yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Gelin şimdi de 2022 yılını arkamızda bırakırken, DH'de gündem olan haberlere yakından bakalım

DonanımHaber'de 2022'nin en çok tartışılan haberleri 21 sa. önce eklendi

2022'de en çok öne çıkarılan haberlerimiz

2022'nin en çok okunan ve en çok yorum alan haberlerinin ardından şimdi de DonanımHaber'de yılın en çok öne çıkarılan haberleriyle karşınızdayız. İşte okurlarımızın öne çıkar butonunu kullanarak DH'de gündem haline getirdiği o haberler:

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DonanımHaber'de 2022'nin en çok öne çıkarılan haberleri