DonanımHaber'de yılın en çok öne çıkarılan haberleri

Bilim ve teknoloji dünyası adına dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Bizler de DonanımHaber olarak, yıl boyu yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Gelin şimdi de 2022 yılını arkamızda bırakırken, DH'de gündem olan haberlere yakından bakalım
2022'de en çok öne çıkarılan haberlerimiz
2022'nin en çok okunan ve en çok yorum alan haberlerinin ardından şimdi de DonanımHaber'de yılın en çok öne çıkarılan haberleriyle karşınızdayız. İşte okurlarımızın öne çıkar butonunu kullanarak DH'de gündem haline getirdiği o haberler:
- Samsunlu gençlerin, kargo paketlerini dayanıklı hale getiren projesi dünya şampiyonu oldu
- Benzin ve mazota yeni zam: Motorin zammı 1 liranın üzerinde
- TurkNet’e büyük zam! İşte yeni TurkNet fiyatları
- 2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara uygulanacak zam miktarı belli oldu
- Mazota dev bir zam daha!
- Benzin ve mazota zam bombardımanı sürüyor
- E-devlet hacklendi iddiası: Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çalındı
- Benzin ve mazota yeniden zam geldi: Bu geceden itibaren geçerli olacak
- Benzine zam durmuyor: 1.07TL daha!
- Benzin ve motorine 1,5 liranın üzerinde büyük zam
- Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi arttı
- TRT bandrol ücretine zam geldi: Telefon ve otomobillere zam geliyor
- Port ücretindeki artış nedeniyle TurkNet'e zam geldi
- Microsoft, Call of Duty ve Diablo geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın alıyor
- Disney+ platformundan Türkiye'ye özel ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne? Geçiş ücreti, açılış tarihi ve dahası
- Benzin ve mazota bir zam daha
- Benzin ve mazota büyük zam bekleniyor (Güncelleme)
- Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı!
- Steam, Türkiye için önerilen dolar kurunu 2.10'dan 11'e yükseltti
- İnsansız savaş uçağımızın görselleri geldi
- İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiber internet eleştirisi
- eBay, Gittigidiyor'u kapatıyor: Satışlar durdurulacak!
- Türk Telekom'dan yüzde 67 zam hakkında açıklama
- Benzine 71 kuruş zam geldi: Bu geceden itibaren yansıyacak
- Sony: Savaş sonrası harabelerde kurulan Japon mucizesi 76 yaşında
- Apple'dan 2022'nin ilk zammı geldi! iPhone fiyatları ne kadar oldu?
- Akbank kredi kartı ekstreleri ikiye katlandı! İşte Akbank'tan ilk açıklama
- Sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi
- IMEI kopyalamayı sona erdirecek düzenleme: 1 yıl sinyal vermeyen telefonlar kapatılacak!
- Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
- Yenilenen PS Plus sisteminin oyunları belli oldu
- Samsung'un telefonları gizlice yavaşlattığı ortaya çıktı
- Netflix Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik fiyatları
- Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kaldırıldı
- TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı: İşte tasarımı
- Gençlerin telefon ve bilgisayar alımını kolaylaştıran düzenleme yolda!
- Otomobillerin ÖTV matrahı güncellendi: Yeni ÖTV oranları açıklandı
- Düzenleme yayımlandı: Sahte indirim dönemi sona eriyor
- Twitter, artık Elon Musk'ın! İşte 44 milyar dolarlık tarihi satın alım
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 200 zam!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrikte kademeli tarife limiti değişti
- 2022'de köprü, otoyol ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar zamlandı?
- YouTube çıldırtacak: Videodan önce beş reklam göstermeye başladı
- Yüksek internet fiyatlarına isyan eden adam kendi internet servisini kurdu
- B sınıfı ehliyetle 125 CC'ye kadar motosiklet kullanılsın talebi
- Yenilenmiş PS Plus sisteminin Türkiye fiyatı belli oldu
- Yeni yasaya göre 2022 yurtdışından telefon getirme şartları neler?
- Mobil bankacılık uygulamasının açığını kullanarak 16 milyar TL'lik vurgun yaptılar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d