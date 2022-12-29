DonanımHaber'de yılın en çok tartışılan haberleri

DonanımHaber olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri anbean sizlere aktarmaya çalıştık. 2022 süresince binlerce haber paylaştığımız web sitemizde, kimi haberlerimiz öylesine ilgi çekti ki adeta yorum yağmuruna tutuldu desek yanlış olmaz.
Okurlarımızdan gelen yorumlar olaylara farklı bakış açıları kazandırıp içeriklerimizi zenginleştirdi. DonanımHaber olarak sizden gelen geribildirimleri dikkate alıyor ve bu doğrultuda gerekli aksiyonları alıyoruz. Bu bağlamda görüşlerini esirgemeyen tüm okurlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.
2022'de en çok yorum alan haberlerimiz
- Disney+ platformundan Türkiye'ye özel ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL
- Top Gun Maverick için 10 adet çift kişilik ön gösterim hediyesi
- TurkNet’e büyük zam! İşte yeni TurkNet fiyatları
- Port ücretindeki artış nedeniyle TurkNet'e zam geldi
- IMEI kopyalamayı sona erdirecek düzenleme: 1 yıl sinyal vermeyen telefonlar kapatılacak!
- TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı: İşte tasarımı
- Togg'un Gemlik fabrikası açıldı! İşte Togg ile ilgili tüm detaylar
- Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kaldırıldı
- Yeni yasaya göre 2022 yurtdışından telefon getirme şartları neler?
- Turkcell Superonline bu hafta sonu herkesin hızını 1.000 Mbps'ye yükseltecek
- TurkNet'ten Haziran 2023'e kadar sabit fiyat garantisi!
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne? Geçiş ücreti, açılış tarihi ve dahası
- Disney+ Türkiye'de! İşte fiyatı ve tüm merak edilenler
- Mazota dev bir zam daha!
- Benzin ve mazota zam bombardımanı sürüyor
- TOGG C-SUV'un hangi renk seçenekleriyle satılacağı açıklandı
- Jurassic World: Hakimiyet filmine 7 adet çift kişilik ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz
- 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü açıldı: Geçiş ücreti ne kadar?
- Laal Singh Chaddha için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz
- YouTube Premium abonelik ücretlerine zam! İşte güncel fiyatlar
- Microsoft, Call of Duty ve Diablo geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın alıyor
- YouTube çıldırtacak: Videodan önce beş reklam göstermeye başladı
- Milli Muharip Uçak'ta son montaj aşamasına geçildi
- Güncelleme: Son benzin ve motorin zammı iptal edildi
- Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı belli oldu!
- Benzin ve mazota büyük zam bekleniyor (Güncelleme)
- TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı: 17-18 bin araç üreterek piyasaya girmek
- Sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi
- Elektrikli Citroen e-C4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
- Yeni DS 9 Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
- TOGG için elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi geliyor
- Benzin ve motorine 1,5 liranın üzerinde büyük zam
- Yurt dışından telefon getirme hakkı kontrolü nasıl yapılacak? İşte detaylar
- eBay, Gittigidiyor'u kapatıyor: Satışlar durdurulacak!
- Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiber internet eleştirisi
- Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kalktı
- Gençlerin telefon ve bilgisayar alımını kolaylaştıran düzenleme yolda!
- Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi arttı
- Yeni GSM operatörü NETGSM hizmet vermeye başlıyor
- TOGG'un hangi ÖTV diliminde yer alacağı açıklandı
- Benzin ve mazota yeniden zam geldi: Bu geceden itibaren geçerli olacak
- Benzin ve mazota yeni zam: Motorin zammı 1 liranın üzerinde
- Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
- Bakan Koca'dan açıklama: Maske zorunluluğu kalktı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrikte kademeli tarife limiti değişti
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- 2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara uygulanacak zam miktarı belli oldu
- Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı: 20.999 TL'den başlıyor
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d