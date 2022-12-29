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    DonanımHaber'de yılın en çok tartışılan haberleri

    DH okurlarının 2022'de en çok yorum yaptığı haberleri bir araya getirdik. İşte DonanımHaber'de yılın en çok tartışılan o haberler:                               
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    DonanımHaber'de 2022'nin en çok tartışılan haberleri Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri anbean sizlere aktarmaya çalıştık. 2022 süresince binlerce haber paylaştığımız web sitemizde, kimi haberlerimiz öylesine ilgi çekti ki adeta yorum yağmuruna tutuldu desek yanlış olmaz.

    Okurlarımızdan gelen yorumlar olaylara farklı bakış açıları kazandırıp içeriklerimizi zenginleştirdi. DonanımHaber olarak sizden gelen geribildirimleri dikkate alıyor ve bu doğrultuda gerekli aksiyonları alıyoruz. Bu bağlamda görüşlerini esirgemeyen tüm okurlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. 

    2022'de en çok yorum alan haberlerimiz

    1. Disney+ platformundan Türkiye'ye özel ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL
    2. Top Gun Maverick için 10 adet çift kişilik ön gösterim hediyesi
    3. TurkNet’e büyük zam! İşte yeni TurkNet fiyatları
    4. Port ücretindeki artış nedeniyle TurkNet'e zam geldi
    5. IMEI kopyalamayı sona erdirecek düzenleme: 1 yıl sinyal vermeyen telefonlar kapatılacak!
    6. TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı: İşte tasarımı
    7. Togg'un Gemlik fabrikası açıldı! İşte Togg ile ilgili tüm detaylar
    8. Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kaldırıldı
    9. Yeni yasaya göre 2022 yurtdışından telefon getirme şartları neler?
    10. Turkcell Superonline bu hafta sonu herkesin hızını 1.000 Mbps'ye yükseltecek
    11. TurkNet'ten Haziran 2023'e kadar sabit fiyat garantisi!
    12. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne? Geçiş ücreti, açılış tarihi ve dahası
    13. Disney+ Türkiye'de! İşte fiyatı ve tüm merak edilenler
    14. Mazota dev bir zam daha!
    15. Benzin ve mazota zam bombardımanı sürüyor
    16. TOGG C-SUV'un hangi renk seçenekleriyle satılacağı açıklandı
    17. Jurassic World: Hakimiyet filmine 7 adet çift kişilik ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz
    18. 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü açıldı: Geçiş ücreti ne kadar?
    19. Laal Singh Chaddha için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz
    20. YouTube Premium abonelik ücretlerine zam! İşte güncel fiyatlar
    21. Microsoft, Call of Duty ve Diablo geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın alıyor
    22. YouTube çıldırtacak: Videodan önce beş reklam göstermeye başladı
    23. Milli Muharip Uçak'ta son montaj aşamasına geçildi
    24. Güncelleme: Son benzin ve motorin zammı iptal edildi
    25. Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı belli oldu!
    26. Benzin ve mazota büyük zam bekleniyor (Güncelleme)
    27. TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı: 17-18 bin araç üreterek piyasaya girmek
    28. Sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi
    29. Elektrikli Citroen e-C4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
    30. Yeni DS 9 Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    31. TOGG için elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi geliyor
    32. Benzin ve motorine 1,5 liranın üzerinde büyük zam
    33. Yurt dışından telefon getirme hakkı kontrolü nasıl yapılacak? İşte detaylar
    34. eBay, Gittigidiyor'u kapatıyor: Satışlar durdurulacak!
    35. Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı!
    36. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiber internet eleştirisi
    37. Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kalktı
    38. Gençlerin telefon ve bilgisayar alımını kolaylaştıran düzenleme yolda!
    39. Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi arttı
    40. Yeni GSM operatörü NETGSM hizmet vermeye başlıyor
    41. TOGG'un hangi ÖTV diliminde yer alacağı açıklandı
    42. Benzin ve mazota yeniden zam geldi: Bu geceden itibaren geçerli olacak
    43. Benzin ve mazota yeni zam: Motorin zammı 1 liranın üzerinde
    44. Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
    45. Bakan Koca'dan açıklama: Maske zorunluluğu kalktı!
    46. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrikte kademeli tarife limiti değişti
    47. Netflix Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik fiyatları
    48. Steam, Türkiye için önerilen dolar kurunu 2.10'dan 11'e yükseltti
    49. 2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara uygulanacak zam miktarı belli oldu
    50. Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı: 20.999 TL'den başlıyor
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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