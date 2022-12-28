DonanımHaber'de 2022'nin en çok okunan haberleri

2022 her ne kadar ekonomi, enerji ve çip krizlerinin gölgesinde geçse de teknolojik gelişmeler anlamında heyecan verici bir yıl oldu. Öyle ki teknoloji devleri CES, MWC, Computex ve Teknofest gibi fuarlarda en yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam etti. Bizler de bu ürünleri gerek haberlerimiz gerekse de inceleme videolarımızla ekranlarınıza taşıdık. Yeni ürün duyurularının yanı sıra dikkat çeken birçok önemli gelişmeye de tanıklık ettik. Bunlardan bazıları şöyleydi:
- Elon Musk, Twitter'ı satın aldı.
- James Webb Uzay Teleskobu evrenin en net fotoğrafını çekti.
- Avrupa Birliği, akıllı telefonlarda şarj girişi olarak USB-C'yi zorunlu tuttu.
- Teknoloji devleri, ekonomik sıkıntılar sebebiyle on binlerce kişiyi işten çıkardı.
- Yapay zeka destekli en gelişmiş sohbet robotu ChatGPT, erken erişim olarak kullanıma sunuldu.
- Yerli otomobil TOGG fabrikası açıldı ve seri üretim ilk TOGG C-SUV banttan indi.
- ABD, nükleer füzyon çalışmasıyla temiz enerji elde etmeyi başardı.
- Bilim insanları, domuzlardaki ölü organları kısmen diriltmeyi başardı.
- Saniyede 1,84 petabit veri aktarım hızı ile internet tarihinde hız rekoru kırıldı.
- NASA, gelecekte olası bir astreodin dünyaya çarparak yerleşim yerlerine zarar vermesini engellemek için bir uzay aracını 24.000 km/s hızla bir asteroide çarptırarak rotasından saptırdı.
- Türkiye'de 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi keşfedildi.
2022'de en çok okunan haberlerimiz
Türkiye'nin en büyük ve en köklü teknoloji sitesi DonanımHaber olarak, 20 yılı aşkın tecrübemizle bu yıl da teknolojinin nabzını siz değerli okurlarımızla birlikte tuttuk. Bu bağlamda mobil teknolojilerden popüler bilime, kripto paralardan otomobile kadar teknoloji dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri yıl boyu sizlerle paylaştık. Peki okurlarımız en çok hangi haberlere ilgi gösterdi? İşte DH'de yılın en çok okunan haberleri:
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d