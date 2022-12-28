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    DonanımHaber'de 2022'nin en çok okunan haberleri

    2023'e merhaba demeye hazırlandığımız şu günlerde, DonanımHaber olarak yılın en çok okunan haberlerini bir araya getirdik. İşte teknolojiseverlerin en çok ilgi gösterdiği o haberler:
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    2022 her ne kadar ekonomi, enerji ve çip krizlerinin gölgesinde geçse de teknolojik gelişmeler anlamında heyecan verici bir yıl oldu. Öyle ki teknoloji devleri CES, MWC, Computex ve Teknofest gibi fuarlarda en yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam etti. Bizler de bu ürünleri gerek haberlerimiz gerekse de inceleme videolarımızla ekranlarınıza taşıdık. Yeni ürün duyurularının yanı sıra dikkat çeken birçok önemli gelişmeye de tanıklık ettik. Bunlardan bazıları şöyleydi:

    • Elon Musk, Twitter'ı satın aldı.
    • James Webb Uzay Teleskobu evrenin en net fotoğrafını çekti.
    • Avrupa Birliği, akıllı telefonlarda şarj girişi olarak USB-C'yi zorunlu tuttu.
    • Teknoloji devleri, ekonomik sıkıntılar sebebiyle on binlerce kişiyi işten çıkardı.
    • Yapay zeka destekli en gelişmiş sohbet robotu ChatGPT, erken erişim olarak kullanıma sunuldu.
    • Yerli otomobil TOGG fabrikası açıldı ve seri üretim ilk TOGG C-SUV banttan indi.
    • ABD, nükleer füzyon çalışmasıyla temiz enerji elde etmeyi başardı.
    • Bilim insanları, domuzlardaki ölü organları kısmen diriltmeyi başardı.
    • Saniyede 1,84 petabit veri aktarım hızı ile internet tarihinde hız rekoru kırıldı.
    • NASA, gelecekte olası bir astreodin dünyaya çarparak yerleşim yerlerine zarar vermesini engellemek için bir uzay aracını 24.000 km/s hızla bir asteroide çarptırarak rotasından saptırdı.
    • Türkiye'de 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi keşfedildi.

    2022'de en çok okunan haberlerimiz

    Türkiye'nin en büyük ve en köklü teknoloji sitesi DonanımHaber olarak, 20 yılı aşkın tecrübemizle bu yıl da teknolojinin nabzını siz değerli okurlarımızla birlikte tuttuk. Bu bağlamda mobil teknolojilerden popüler bilime, kripto paralardan otomobile kadar teknoloji dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri yıl boyu sizlerle paylaştık. Peki okurlarımız en çok hangi haberlere ilgi gösterdi? İşte DH'de yılın en çok okunan haberleri:

    1. Yurtdışı telefon IMEI kaydı nasıl yapılır? Güncel 2023 IMEI kayıt ücreti
    2. Instagram gizlilik hesap görme nasıl yapılır? 5 adımda gizli hesaplara bakma
    3. Xiaomi'nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı
    4. 2022'de Marvel film ve dizileri hangi sırayla izlenir?
    5. Samsung, iPhone 14 ile dalga geçmeye devam ediyor
    6. 2023 trafik cezası ücretleri belli oldu: İşte yeni trafik cezaları listesi
    7. Metaverse nedir, nasıl alınır? En popüler Metaverse coin projeleri
    8. Yeni yasaya göre 2022 yurtdışından telefon getirme şartları neler?
    9. iPhone 14 yurt dışı fiyatları: iPhone, en ucuz hangi ülkede satılıyor?
    10. Metaverse arsa nasıl, nereden alınır? İşte 5 adımda Metaverse arazi satın almak
    11. Titanik yanında minicik kalıyor: Dünyanın en büyük yolcu gemisi görücüye çıktı
    12. Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen yeni bir cihaz geliyor
    13. 500 binden fazla kullanıcısı ve 95 bayisi bulunan IPTV ağı çökertildi
    14. iPhone 14 Çin sokaklarında işportaya düştü: Bavullara doldurup satıyorlar
    15. Dünya daha hızlı dönmeye başladı: Peki bu ne anlama geliyor?
    16. 10 yıllık Nokia 808 PureView'un kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı: İşte sonuç
    17. 2022 Fiat Egea fiyatları açıklandı: Egea Cross Wagon fiyatı da belli oldu!
    18. Dacia 2022 Kasım fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    19. Instagram dondurma linkiyle 4 adımda Instagram hesap dondurma
    20. Yunanistan'ın ilk İHA'sı Archytas sergilendi
    21. Instagram hesap silme linkiyle Instagram hesabı kapatma
    22. Dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını yok eden tarihteki en büyük kitlesel yok oluşun nedeni bulundu
    23. Yapay zekâ ölümü çizdi
    24. Dünyanın en popüler ilk 10 web sitesi açıklandı: Google birinciliği kaybetti
    25. Çentiğe veda: iPhone 14 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    26. Kasım 2022 Renault fiyat listesi açıklandı! İşte yeni fiyatlar
    27. Onlyfans nedir, nasıl kullanılır?
    28. WhatsApp'ta online olduğunu gizlemenin yolu: 4 adımda WhatsApp çevrimiçi kapatma
    29. Yabancı basın, ülkemizde keşfedilen nadir toprak elementi rezervini şüpheli buldu
    30. Netflix internet kotanızdan ne kadar veri harcıyor?
    31. Instagram takip etmeyenleri bulma (programsız)
    32. Saatler kaldı: Black Friday 2022 ne zaman? Kara Cuma (Efsane Cuma) nedir?
    33. Xiaomi, Mi Fit uygulamasını güncelledi: Tasarımı yenilendi
    34. Google Asistan uygulamasıyla 4 adımda mırıldanarak şarkı bulma
    35. ÖTV matrah değişikliği sonrası Dacia fiyatları nasıl değişti?
    36. Disney+ Türkiye'de! İşte fiyatı ve tüm merak edilenler
    37. iPhone 14 vs iPhone 13 karşılaştırması: Süreyya hanımın muhteşem değişimi (!)
    38. Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri
    39. 9 koltuklu Fiat Ulysse Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
    40. Instagram şifremi unuttum çözümü: Instagram şifre değiştirme ve yenileme linki 2022
    41. Opel 2022 Mart fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    42. Bilim insanları Dünya nüfusunun sınırını belirlediler: En fazla kaç milyar olacak?
    43. Volkswagen 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    44. 7 koltuklu Dacia Jogger Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri
    45. Ford 2022 Mart fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    46. Avatar 2: Suyun Yolu Japonya'da sinema projektörlerini çökertti
    47. Çin'in makyajlı 2022 Ford Focus'u da ortaya çıktı
    48. YouTube Premium abonelik ücretlerine zam! İşte güncel fiyatlar
    49. YouTube Premium yıllık abonelik seçeneği geldi
    50. En pahalı iPhone önümüzdeki yıl geliyor: iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdı
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 22 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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