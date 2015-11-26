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Yeni başlayanlar için Black Friday

Yine bir Kara Cuma yani Black Friday günü geldi çattı. Çılgın indirimlerin başladığı Kara Cuma nedir ve hangi günler oluyor? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni başlayanlar için Black Friday


Bir dönem Batılı devletler için büyük bir heyecanla beklenen Black Friday yani Kara Cuma, artık ülkemizi ve tüketicilerimizi de yakından ilgilendiriyor. Bu yıl 27 Kasım tarihinde yani yarın başlayacak olan Kara Cuma için sizlere kapsamlı bir dosya hazırladık. 

Black Friday - Kara Cuma nedir?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor. Bu gün mağazalar çok erken saatte açılıyor ve çok geç saatlerde kapanıyorlar. 

Aslında yirminci yüzyılın ortasından bu yana bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor ve ortaya çıkan devasa trafik sorunları nedeniyle Kara Cuma adı verilmiş. Yirmibirinci yüzyılda ise büyük indirimler ve ilgi sonrasında artık Kara Cuma ismi biraz daha olumlu hava oluşturmaya başlamış.

Black Friday indirimlerle anılan bir gün demiştik. Peki ülkemizde de indirim günleri ve haftaları yapılmıyor mu? Elbette yapılıyor ancak bunlar biraz daha bölgesel kalıyor ve büyük ciro oluşturmuyor. Özellikle ABD'de bir ülke insanının topluca sabah yataklarından kalkarak mağaza önlerinde nasıl kuyruk olduğunu görebilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda izdiham sebebiyle ölen mağaza çalışanları bile olmuştu.
Yeni başlayanlar için Black Friday
 

Ekonomiye katkısı?

Ülkesel kampanyalar devlet ekonomisine de katkı yapıyor. Satılan mallardan alınan vergiler, lebaleb dolan toplu taşıma araçları ve sırf alışveriş için bu ülkelere gidenler büyük bir hareketlilik oluşturuyor. Geçen yıl Kara Cuma'da ABD'de 12.29 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. Çin'deki Bekarlar Günü'nde ise sadece Alibaba, 14.3 milyar dolar değerinde satış yaptı.

Kara Cuma indirimleri fiziksel mağazalarda olduğu gibi e-ticaret sitelerinde de yapılıyor. İnternet anlamında Amazon tabii ki rakipsiz. Best Buy, Samsung, Microsoft gibi firmalar hem fiziksel mağazalarda hem de internet mağazalarında çeşitli indirimler yapıyor. 

Ülkemizden de Kara Cuma için yoğun bir talep oluyor. Özellikle Amazon gibi devlerin yurtdışına kargo imkanının olması pek çok avantajlı ürünü almak isteyen tüketicileri adeta ekrana yapıştırıyor. Vergisi bile olsa bazı ürünler gerçekten ülkemizdeki yerel fiyatlardan çok daha ucuza gelebiliyor. 
Yeni başlayanlar için Black Friday
 

Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

İndirim dediğimizde bazen aklımıza "önce bindirim sonra indirim" konsepti gelse de durum pek öyle değil. Evet pek çok üründe Kara Cuma öncesinde fiyatların arttığını fark edebilirsiniz ancak yapılan indirim o kadar büyük oluyor ki yine çok büyük avantajlar elde edebiliyorsunuz. 

Kara Cuma indirimleri küçük küçük bir önceki haftadan başlar ve bir önceki güne kadar yoğunlaşarak devam eder. Kara Cuma günü ise asıl büyük indirimler olur. Yine takip eden Cumartesi de büyük indirimleri yakalamak mümkün. 

Kara Cuma ayrıca mobil cihaz firmalarının satış patlaması yaşadığı gün oluyor. Tabletler ve akıllı telefonlar büyük satış rakamlarına ulaşarak yılın dördüncü çeyreğindeki mali raporlara olumlu olarak yansıyor. Ayrıca konsol satışları da yine bugün zirve yapıyor. 

İndirimler hangi oranda?

Kara Cuma indirimlerine biraz değinmek gerekirse, hem fiziksel hem dijital olarak sayısız fırsatlardan bahsetmiştik. Her iki platformda da genelde yeni ürünlerde yüzde 20-30'a kadar, önceki nesillerde ise yüzde 60-70'e varan indirimler söz konusu. Bu sayede aynı ürünün ülkemizde ve diğer ülkelerdeki fiyatları ile arasında ciddi farklar oluşabiliyor. 

Örneğin BlackBerry tüm akıllı telefonlarında yüzde 20 indirim yapıyor. Yeni çıkan BlackBerry Priv modeli de dahil olmak üzere tüketiciler daha uygun bir fiyattan BlackBerry akıllı telefonlarına sahip olabilecekler. 

Konsol tarafında ise kıyasıya bir yarış var. Microsoft, bir oyun hediyeli Xbox One konsolu için 299$ fiyat çekiyor. Sony ise yine bir oyun hediyeli 500GB PS4 için 299$ etiket koymuş. İndirim miktarı 50$'a ulaşıyor. Yine tüm konsollarda da 50$ indirim söz konusu. Ülkemizde 500GB PS4 konsolunu 1400TL seviyelerinde bulabilmek mümkün. 
Yeni başlayanlar için Black Friday
 

Yine ekran kartı üreticileri de Kara Cuma'yı iyi değerlendiriyor. Örneğin AMD Radeon R9 Fury ekran kartı 499$'a inmişken, Radeon R9 Fury X ekran kartı 569$ ve Radeon R9 Nano ise 549$ seviyesinde. Yine 100$'a kadar bir indirim söz konusu. Ülkemize baktığımızda çeşitli üreticilerin sırasıyla 2300TL, 2700TL ve 2600TL fiyat seviyelerini görebiliyoruz.

Yine mağazaya özel indirimler de mevcut. Örneğin Best Buy'da 60 inçlik 4K Samsung akıllı LED televizyon 799$ ve başka bir mağazada bulmak mümkün değil. Yine ülkemizde 6000TL'den başlayan fiyatlar mevcut. 

Amazon'da Canon EOS Rebel T5 kamera modeli 300$ indirimle 449$'a geliyor. Amazon'un kendi markasını taşıyan set üstü TV kutusu, HDMI TV çubuğu, tablet ve e-kitap okuyucularında da yüzde 30-40 civarında indirimler yapılıyor. Ayrıca Logitech Wireless Performans Mouse MX modeli de 100$'dan 55$'a düşmüş.

Donanım tarafında PNY'nin UHS 1 ve Class 10 SDXC kartı 34$ iken 960GB SSD CS2111 sürücüsü yüzde 20 indirimle 347$ seviyesinde. Crucial Ballistix Sport 16GB Kit ise yüzde 50 indirimle 75$ seviyesine inmiş. Yine EVGA SuperNOVA 750 B2 80+ BRONZE güç kaynağı da yüzde 25 indirimle 75$ olmuş.

Apple ürünlerinde de 100$-150$ arası değişen indirimler bulmak mümkün. Bunun yanında indirim yapmayıp indirim bedeli kadar hediye kartı veya aksesuar paketi veren mağazalar da bulunuyor. 
Yeni başlayanlar için Black Friday
 

Biz de indirimden yararlanabilir miyiz?

Türkiye'de yaşayan tüketicilerin internet üzerinden yapacağı alışverişlerde bu çılgın indirimlerden faydalanması olası. Tabii kargo ve gümrük ücretlerini hesaba katarsanız avantajınız azalıyor ancak 100$-200$ indirim olan bir üründe 50$ vergi çok da avantajı azaltmıyor. 

Forumumuzda Amazon üzerinden alışveriş için Türkiye'nin en büyük rehberi bulunuyor ve bu rehberden fazlasıyla istifade edebilirsiniz. Bazı temel noktalara değinmek gerekirse SIM kart takılan her türlü telefon, tablet ülkeye sokulamıyor. 

Bunun dışında 75 Avro altında ürün aldıysanız herhangi bir vergi ödemeniz gerekmiyor. 75-1500 Avro arasındaki ürünlerde yüzde 18-20 arasında ülkeye göre değişen gümrük vergisi ödeniyor. Amazon bu vergileri alışveriş esnasında hesaplayarak toplam faturaya dahil ediyor. 1500 Avro üzerine ise ithalat vergileri de ekleniyor. 

ABD'de pek çok beğendiğimiz ürün burada ne yazık ki çok daha fazla fiyat etiketine sahip. Örneğin MSI GE72 Apache Pro 242 ülkemizde 5500TL'den başlıyor ancak Amazon üzerinden vergiler dahil 4500TL civarına denk geliyor. Yine SanDisk Ultra II 480GB SATA III modeli ülkemizde 575TL civarında. Amazon'dan veriler dahil 420TL civarına getirebiliyorsunuz. Zaman zaman gümrükte Amazon'un hesapladığı vergilerden daha düşük oranlar uygulanabiliyor. Bu durumda Amazon size fazla aldığı vergiyi geri ödüyor. Bu da avantajı katlıyor. 

Dediğimiz gibi forumda Amazon için sıcak fırsatlar ve en iyi satış yaparak indirim alan sayısız ürün var. Kendiniz de Amazon'un sitesinden onbinlerce üründeki fiyat avantajına şahit olabilirsiniz. Zira sadece elektronik eşyada değil giyimden oyuncağa, hobi eşyalarına kadar pek çok kategoride indirimler mevcut. 

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selahattın ısık 4 yıl en beğenilen
Yillardir kendi insanini kur farki kdv vs diyerek somuren yerli firma ve magazalarin amazona kadar yollari var..
Dolar 1 artsa onlar bahane yapip 10 dolar arttiriyorlar..
Yillarca paramiz disari gitmesin diyerek yurt icinden alis veris yaptik..
Kazandigimiz tek sey bizi keriz yerine koymaya alismis yerli magaza ve saticilar..
Imkani olan herkes bu hafta amazona yuklensin yerli magazalarimizda bir sure sinek avlayip..Kendisine gelen ekmek kapisi musterilerine biraz hasret kaldinlar ki belki tavirlari degisir...
Yillardir kendi insanini kur farki kdv vs diyerek somuren yerli firma ve magazalarin amazona kadar yollari var..Dolar 1 artsa onlar bahane yapip 10 dolar...
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Yanıtla +16
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WarSaw 4 yıl
Allahın kafiri batılılar her bayramda her seyranda kendi dindaşı vatandaşına insanı delirtecek indirimlerle ürün satarak onlara resmen kafircesine hareketlerde bulunuyor noelde christmas da kabak bayramında hep çoluğu çocuğu yoldan çıkarıyorlar halbuki bizimburdaki dini bütün din şampiyonları kendi vatandaşına ne güzel bayram diye yok ramazanda 2 gram daha fazla pirinç tükettiler yok 2 gram daha fazla kuru fasulye tükettiler diye kazıklayıp tokatlıyor şimdi onlar mı kafir yoksa kendi vatandaşını gavurcasına tokatlayanlarmı bilememedim ..........
Allahın kafiri batılılar her bayramda her seyranda kendi dindaşı vatandaşına insanı delirtecek indirimlerle ürün satarak onlara resmen kafircesine hareketlerde ...
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WarSaw 4 yıl
Allahın kafiri batılılar her bayramda her seyranda kendi dindaşı vatandaşına insanı delirtecek indirimlerle ürün satarak onlara resmen kafircesine hareketlerde bulunuyor noelde christmas da kabak bayramında hep çoluğu çocuğu yoldan çıkarıyorlar halbuki bizimburdaki dini bütün din şampiyonları kendi vatandaşına ne güzel bayram diye yok ramazanda 2 gram daha fazla pirinç tükettiler yok 2 gram daha fazla kuru fasulye tükettiler diye kazıklayıp tokatlıyor şimdi onlar mı kafir yoksa kendi vatandaşını gavurcasına tokatlayanlarmı bilememedim ..........
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programmer_onur 4 yıl
An itibariyle yine Black Friday başladı, millet ABD'de birbirini yiyor. Bizim vergilendirme sistemi ve Black Friday'in kısa sürmesi TR'den verilecek siparişler için sıkıntı malesef.
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koçari 4 yıl
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MrKemal17 4 yıl
patren
tabi elektronik cihazları türkiyede garantisi olmuyor

Amazondan alınan ürünlerin garantisi oluyor. Türkiye'de garantisi olmasa bile garantiye ihtiyaç duyduğunda sorununu çözebiliyorsun. Tabi ürünü satın almadan önce garanti şartlarını sormak daha sağlam olur.
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Pi 4 yıl
Bizim antin kuntin firmalar da 2000 liralik telefonu ilk once 2400 yapar sonra indirimle 1999a satar.
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ozmenakif 4 yıl
Çok uzun bir yazı olmuş, okumaya korktum. Detay güzel ama keşke benim gibi okumaya üşenenler için üstte kısa bir özet olsaymış
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koçari 4 yıl
Laptop almak istiyorum
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GoldPunch 4 yıl
Bilakis garanti konusunu önemsiyorsanız Amazon'dan alın. Bugüne kadar amazondan 15 den fazla elektronik ürün aldım. 2 sinde sorun çıktı, Amazon ile iletişime geçtikten sonra birebir yenisini ile değiştirdiler. Hatta öyle ki ben daha onlara bozuk ürünü geri göndermeden onlar yenisini adresime göndermişler bile.
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wolf silver 4 yıl
Böyle alışverişler için yurt dışında yaşayacaksin Türkiye'de yaşayacaksan bu Türk şeylerden yeteri kadar verim alamıyorsun.... GÜMRÜĞE TAKILMA RİSKİ VAR.
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selahattın ısık 4 yıl en beğenilen
Yillardir kendi insanini kur farki kdv vs diyerek somuren yerli firma ve magazalarin amazona kadar yollari var..
Dolar 1 artsa onlar bahane yapip 10 dolar arttiriyorlar..
Yillarca paramiz disari gitmesin diyerek yurt icinden alis veris yaptik..
Kazandigimiz tek sey bizi keriz yerine koymaya alismis yerli magaza ve saticilar..
Imkani olan herkes bu hafta amazona yuklensin yerli magazalarimizda bir sure sinek avlayip..Kendisine gelen ekmek kapisi musterilerine biraz hasret kaldinlar ki belki tavirlari degisir...
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kımyasal 4 yıl
Garanti faktörünü önemsemiyorsanız,kara cuma bir fırsat.Yalnız yurt içindeki satıcılar kara cuma benzeri etkinliklerde bulunacaklardır,eğer tüketicinin alışveriş tarzını amazon,aliexpress vb. global alışveriş sitelerine çekerlerse işleri yaman.
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Patren 4 yıl
tabi elektronik cihazları türkiyede garantisi olmuyor
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