Black Friday rehberi: Bu 5 madde ile o günün kârlı çıkanı siz olun

29 Kasım’a yani Black Friday’e sayılı günler kaldı… Birçok ürünü yüzde seksenlere varan indirimlerle alabileceğiniz bu özel günde her halükârda yılın en kârlı alışverişini yapmış olacaksınız. Peki yılda sadece bir defa yapılan bu özel indirimde bütçeniz için çok daha fazla avantaj sağlamaya ne dersiniz?

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Öncelikle liste yapın!

Kasım ayına özel indirimler başladığı anda indirimlerden başınız dönebilir ve bu indirim yağmurunda asıl almak istediklerinizi unutabilir ya da tükenmeden almakta sorun yaşabilirsiniz. Böyle bir tablo ile karşılaşmamak için önceden bir ihtiyaç listesi oluşturmanız hatta almaya kesin karar verdiğiniz ürünleri kampanya başlamadan alışveriş sepetinize eklemeniz yararınıza olur.

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Bu indirimin yıllık bütün alışverilerinize hitap edeceğini unutmayın

Listenizi hazırlarken bir yıllık ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız size çok daha fazla avantaj sağlar. Örneğin bir klimaya ihtiyacınız var ve almayı düşündüğünüz ürün kasım ayına özel indirimler kapsamında indirimli olarak satılacaksa bu indirimi mutlaka değerlendirmenizi öneririz. Böylelikle sezonda artan fiyatlardan etkilenmeyeceğiniz gibi keyifli bir yaz için hazırlıklarınızı da şimdiden yapmış olursunuz.

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Ürünler hakkında ön araştırma yapın

İhtiyaç listenizi oluşturdunuz. Şimdi de bu listede yer alan ürünlerin özelliklerini ve indirimsiz fiyatlarını araştırın. Yapacağınız bu piyasa araştırması ile hem alacağınız üründen emin olursunuz hem de indirim oranının yeterli olup olmadığını kontrol edersiniz.

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Bozulmayan ürünleri stoklayın

Beyaz eşyadan tekstile kozmetikten mutfak ihtiyaçlarına kadar pek çok üründe geçerli olacak ve yılda sadece bir kere yapılacak bu indirimde; temel ve bozulmaz ihtiyaçlarınızı indirimli fiyatlar üzerinden stoklayabilirsiniz. Böylelikle stokladığınız ürünleri kullanırken yapılan fiyat artışlarından etkilenmeyeceğiniz için kârlı çıkan siz olursunuz.

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Sevdiklerinizi unutmayın

Anneler günü, babalar günü, evlilik yıldönümü ve daha birçok özel gün… Hepsi kutlanmak üzere sizi bekliyor! Tabii bu özel günlerde sevdiklerinize hediye almamak olmaz. Günü geldiğinde bütçenizi sarsmamak için sembolik bir hediye almak yerine, yakınınızın ihtiyacı olan bir ürünü Efsane Günler’deki indirimlerden faydalanarak pekâlâ alabilirsiniz. Bu sayede hem bütçenizi korursunuz hem de onun yüzünün daha çok gülmesini sağlarsınız.

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Efsane Günler için geri sayım başladı!

Trendyol’da 25 Kasım’da başlayacak olan Efsane Günler indirimlerini görmeden alışveriş yapmayın!

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